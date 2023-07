Vulić opet vrijeđala Šmita: Austrougari su bili dobri ljudi u odnosu na tebe

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić kazala je da su "Austrougari bili dobri ljudi u odnosu na Kristijana Šmita (Christian Schmidt) te da su Srbi bili prvi na ovim prostorima i da je naša posljednja".

"Dan D"

Reagujući na Šmitovu izjavu da će "donijeti novu odluku koja se tiče Milorada Dodika", te da će, kako kaže, biti ozbiljna reakacija i da za to ima snažnu podršku međunarodne zajednice, Vulić je u izjavi za Srnu pozvala Šmita da kaže koji je to "dan D", dan te odluke, te da to pita samo da bi građani dan prije došli pred zgradu OHR-a.

Izvrijeđala Šmita

U nastavku je izvrijeđala visokog predstavnika, usput tumačeći daleke historijske događaje.

- Ko si ti turisto? S kojim pravom nam prijetiš? Austrougari su bili dobri ljudi u odnosu na tebe, isfrustriranog političkog mrava. Ako ti je cilj da skloniš Milorada Dodika, znaj, mi, Srbi to nećemo dozvoliti jer smo bili prvi na ovim prostorima i naša je posljednja - rekla je Vulić.

Ona je rekla Šmitu da za početak pribavi relevantnu rezoluciju Vijeća sigurnosti koju nema da bi ga "iko van Vrbanje mosta shvatio ozbiljno".