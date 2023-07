Mehmedović žestoko o Izetbegoviću: Znate li jeste li došli ili pošli, da imate dosljednosti odstupili biste s vrha SDA

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović (SDA) oglasio se na Facebooku gdje je žestoko kritikovao predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

Mehmedovićev status prenosimo u cjelosti.

Uvaženi predsjedniče. Znate li jeste li došli ili pošli? U ovako teškim trenucima za BiH vi se bavite nekim temama na neprincipijelan način - to nije liderstvo!

Šmit porazio strategiju Izetbegovića

Do jučer ste tjerali zapadnjake i OHR iz BiH, a danas sve pozivate da stanu čvrsto iza OHR-a. Ne znam jesu li to prvi znaci demencije ili totalne političke pogubljenosti, ali čovjek koji pravi takve gafove i obrate ne može biti predsjednik stranke kakva je SDA. Ili ćemo do podne tjerati OHR, a popodne čvrsto stajati iza Šmita?

Mislim da je Šmit posljednjim odlukama potpuno determinisao i porazio u potpunosti strategiju predsjednika SDA. Ovim odlukama Šmita, predsjednik SDA je doživio težak poraz, a pred narodom i članovima stranke sebe ogolio kao nedosljednog i sa vrlo pogubnim političkim procjenama. Bošnjake je uveo u sukob sa Zapadom i onda poziva Trojku da stane iza odluka OHR-a.

Ako ste već otvorili kampanju unutar SDA, onda sam istu očekivao na principijelnoj osnovi, bez „niskih udaraca“. Razumijem ja da ući u ring znači i zadobiti poneki udarac, ali ako iskreno volite SDA kako se predstavljate, onda morate shvatiti da stranka nije ničije naslijeđe pa ni Vaše, već svih dobronamjernih i čestitih članova SDA koji su je čuvali i gradili godinama.



Zbunjujete čak i svoje odane tekstopisce jer ste do juče sve, koji drugačije misle, proglašavali izdajnicima, a danas njihove poteze hvalite. Baš čudno!

Treba podnijeti ostavku

Bilo bi dobro ponekad se osvrnuti na kongresna dokumenta i odluke, zaključke i vidjeti da li se uopće poštuju odluke najvišeg organa stranke i ko izdaje politiku SDA i stranku!? Da li Mehmedović ili Izetbegović?

Da sadašnji predsjednik ima demokratskog kapaciteta i dosljednosti podnio bi ostavku nakon niza neuspjeha kojima je pokazao da nema viziju, mudrost, i političko znanje koje je neophodno lideru.

Start kampanje koju je poveo je neprincipijelan i neodgovoran prema SDA.

Moj odgovor na intervju u „Faktoru“ ni u kom slučaju ne želim da se shvati svađalački, rušilački, već principijelan radi odbrane digniteta i SDA, ali i mene lično.

Bakir Izetbegović nema dostojanstva da podnese ostavku na poziciju predsjednika SDA nakon što je izgubio u utrci za člana Predsjedništva BiH i to ga eliminiše kao dostojanstvenog lidera i uzora članstvu. Ako nije spreman priznati vlastiti poraz i greške kako onda misli biti vjerodostajan predsjednik članstvu SDA?

Katastrofalne greške

Moje kritike nisu upućene SDA kao kolektivu i članstvu, već predsjedniku i postavljenoj grupi ljudi koja nije bila spremna korigirati katafrofalne greške njenog predsjednika i ukazati mu da će cijenu platiti, ne samo desetak ljudi oko predsjednika, već cijela stranka i svi njeni članovi što se sada i dešava.

Zato bih volio da objasni kuloarske priče da će u slučaju da izgubi na Kongresu osnovati Stranku Alije Izetbegovića kako bi izbacio SDA iz igre i umanjio njen značaj.

U svim svojim istupima jasno sam stavljao do znanja sve o odgovornosti Čovića i Dodika, Srbije i Hrvatske i to i javnost i članstvo SDA vrlo dobro pamti i zna, tako da je deplasirano i glupo da Izetbegović proziva mene da se “ nabacujem“ Čoviću i Dodiku kad je on žrtvovao cijelu SDA da bi od Dragana Čovića koji se nije smio kandidirati na izborima za člana Predsjedništva napravio hrvatskog heroja potpisivanjem legitimnog predstavljanja, a gubljenjem revizije od Dodika i Vučića srpske heroje.

Nije Šemsudin Mehmedović vodio SDA iz poraza u poraz, od revizije, legitimnog predstavljanja do izbora, nije Šemsudin Mehmedović izgubio ranija uporišta SDA niti je Šemsudin Mehmedović izgubio od onih koje je istjerao iz stranke, nije Šemsudin Mehmedović ništa dogovarao osam godina sa Čovićem i Dodikom zbog čega je Američka ambasada počela i članove SDA stavljati na Crnu listu, nije Šemsudin Mehmedović doveo SDA do Crne liste već Bakir Izetbegović koji je očito zasmetao Amerikancima što Bošnjake po Dodikovom modelu okreće protiv Zapada.

Zato ga javno pitam zašto se nije oglasio nakon što ga je „Glas Amerike“ prozvao da osam godina kao član Predsjedništva nije posjetio SAD i zašto nije odgovorio na upućene kritike i objasnio ujedno i članstvu SDA kakve tajne planove ima da od Bošnjaka i SDA napravi remetilačke Dodikove Srbe, a od SDA bošnjačku SNSD.

Odgovornost za korupciju

Uostalom, više puta sam imao kritičke tekstove i istupe u medijima prema Dodiku i Čoviću nego i Bakir i njegovi ćutolozi u Predsjedništvu SDA koje je sam birao, i koji su ga netom svi napustili.

Zato je i dobio saopćenje Američke ambasade prije izbora u kojima je predsjedniku SDA spočitana odgovornost za korupciju iliti spašavanje Dodika i Čovića, a predsjednik SDA nije sazvao Glavni odbor kako bi otvorio demokratsku raspravu o kritici najvažnijeg bh. saveznika, već je od SDA počeo praviti talibansku antiameričku stranku uvodeći nas u najopasniji eksperiment za račun interesa Srbije i Hrvatske.

Bakir Izetbegović je izgubio bitku protiv Dragana Čovića i Milorada Dodika, izašao je kao najveći gubitnik što su mu potvrdili izborni rezultati a sada želi držati predavanja svima.

Članstvo SDA ne smije vjerovati njegovim nezrelim konstrukcijama u koje ni dijete ne može povjerovati. Svi koji sjede sa Dodikom i Čovićem za njega su izdajnici, osim kad on sjedi s njima – tom konstrukcijom Bakir Izetbegović je nanio najveću štetu SDA-u, jer narod ne može da vjeruje da to kaže čovjek koji je godinama partner sa rušiteljima BiH.

Upravo zato što je Bakir spašavao rušitelje BiH svojim političkim potezima SDA je isključena iz „igre“. To nije odgovornost članova SDA i struktura SDA već lično Bakira Izetbegovića kao predsjednika.

Bakir Izetbegović je potpisujući legitimno predstavljanje potpisao pravnu formu i formulu za treći entitet, a organizujući kampanju protiv Zapada, Amerikanaca i OHR-a izmjestio je politiku SDA u sivu zonu.

Opasna zona afganistizacije BiH

Zadnjih osam mjeseci vodi kampanju za istjerivanje stranaca i međunarodne zajednice i OHR-a iz BiH, čupa uši američkom ambasadoru i uvodi nas u sukob sa Zapadom i sada Dodik nastavlja tu njegovu kampanju. Bakir Izetbegović je uveo SDA u opasne zone afganistizacije i ciprizacije BiH. Zato on danas ima najmanje prava kritikovati bilo koga.

Sebi je dopustio amaterske obrate te je osam mjeseci vodio žestoku kampanju protiv Zapada i OHR-a i međunarodne zajednice, a onda je predsjednik SDA Bakir Izetbegović u intevjuu za „Faktor“ ocijenio da ujedinjeni front domaćih i međunarodnih faktora koji će stati odlučno iza OHR-a i Tužilaštva BiH može zaustaviti Milorada Dodika. Pa kako možeš biti za tjeranje OHR-a iz BiH i istovremeno pozivati da se čvrsto stane iza OHR-a protiv Dodika? Zar to nije najveća pomoć Dodiku? Zar se tako ne asistira velikosrpskoj politici po narudžbama sa Istoka?

U nastavku nevjerovatnih ličnih političkih nevjerodostojnosti i obrata, mene je lično preko svojih medija prozvao zbog zagovaranja jačanja bosanstva i bosanskog, a u izjavama od prije nekoliko dana se poziva na probosansko, što je vrhunac licemjerstva i zbog toga je vrlo jasno da njegov cilj nije bosansko i Bosna već Republika Bošnjačka.

Ne može se biti nevjerodostojan i svaki čas mijenjati elementarne stavove i istovremno biti lider najveće stranke. To je nespojivo i zbog toga članovi SDA i jesu platili visoku cijenu, a platiće još i veću ako nastave sa tolerisanjem katastrofalnih grešaka.

To je dezorijentirajuća politika Bakira Izetbegovića koja dokazuje da on lično ima plan da uništi SDA kako bi ona u permanentnom sukobu sa Zapadom završila na isti način kao i SDS.

Ovaj narod mu nikad neće oprostiti sramotu koju je nanio članstvu SDA i samoj SDA što je odigrao za svoje saveznike i Srbiju, a protiv svog naroda nad kojim je počinjen genocid dogovarajući propast revizije sa Srbijom.

Za desetak godina koliko je na čelu SDA nikad nije uspješno bilo šta uradio da dođemo do ratne odštete i odštete za žrtve. Tome je morao posvetiti svoj mandat, a nije.

Posebno podcrtavam da je Bakir Izetbegović

svjesno radio protiv Erdoana i Turske kao prijateljske zemlje i saveznika u niz navrata, a ovdje ću podsjetiti samo na neke:

- Bakir Izetbegović je nanio štetu Turskoj propuštajući našim turskim prijateljima da ukaže da bi kod Bošnjaka kupovina luke „Šipad“ od strane „Yilidirma“ mogla biti shvaćena kao pokazni model za državnu imovinu Hrvatskoj i Srbiji i pomoć Dodiku u vezi sa državnom imovinom.

- Bakir Izetbegović je propustio da ukaže našem prijatelju Erdoanu da nije dobro razgovarati sa Vučićem na dan presude Simatoviću i Stanišiću, a ne spomenuti tu presudu i značaj koji ima za Bosnu i Hercegovinu.

Nekonzistentnost, neprincipijelnost, neodgovornost, neiskrenost su osobine koje su dovele SDA u ovako nezavidnu situaciju na političkoj sceni, a to nisu osobine Mehmedovića, već Bakira!

Ne mislim da je dobro za SDA da prepričavam razgovore sa predsjednikom stranke, ali o svakom zadnjih nekoliko godina postoji napisani trag.

Da, prilikom našeg posljednjeg razgovora rekao sam da je predsjednička kampanja bila tehnički odlična, školska i siguran sam veoma skupa, ali da nas je Izetbegović kao stranku u kampanji pomjerio potpuno u desno! To nije zacrtana politika SDA na 7. Kongresu već lična kampanja Bakira koristeći resurse SDA.

Nesuvisle i neutemeljene insinuacije koje on iznosi u intervjuu na portalu "Faktor" od 1.7.2023.godine samo pokazuju njegovu nemoć i slabost, bespomoćnost, neodlučnost i svoju izgubljenost u trenutku kada se pred državom nalaze najveći problemi od rata do danas.

Svoju inertnost i nespremnost da pokaže svoju snagu u ovom odsudnom trenutku opravdava okrivljavanjem mene za sve što je loše u SDA, društvu i državi.

SDA zaslužuje bolje

Kao dugogodišnji političar g. Izetbegović bi trebao da zna da je stajanje na brvnu ne samo klaćenje, nego i pokazivanje borbenih sposobnosti.

Rivalitet je nadmetanje, takmičenje radi boljitka, a nikako blaćenje, zbunjenost i nespremnost za borbu.

Mlakost i nesigurnost koju pokazuje djelima već godinama ne mogu da sakriju ni njegovi savjetnici - pisci njegovih govora koji zbog sitnošićardžijskih razloga i dalje brane g. Izetbegovića. Ko god treba zaštitnika u ovom trenutku, treba da odstupi!

Ja izvornu ideju SDA volim i njegujem i sve ću učiniti da je sačuvamo!

Nisu svi koji drugačije misle i vide izdajnici i neprijatelji ove zemlje, gradimo pozitivne relacije sa drugima i drugačijima, budimo pouzdan partner, a ne onaj koga niko ne želi.

SDA zaslužuje bolje radi naše domovine, radi budućnosti naše djece - poručio je Šemsudin Mehmedović.