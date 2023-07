Trgovska gora: Opasnost duga 300 narednih godina i široka stotinama kilometara

Opasnost duga 300 narednih godina i široka stotinama kilometara, šireći se kroz 13 opština u slivu rijeke Une, tako izgleda prijetnja radioaktivnog otpada. Za 250.000 stanovnika ovog dijela BiH, odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, bio bi znak za uzbunu.

Iseliti se sa ovog područja ili rizikovati život i zdravlje, a Hrvatska od svoje namjere ne odustaje, piše BN TV.

Višestruke opasnosti

- Mislim da ovdje stvarno imamo sve više i više materijala za međunarodne sudove, za dokazivanje povređivanja međunarodnih konvencija, ali opet mislim da je većina stvari na nama, kako ćemo se mi ponašati u svemu ovome. U skladu s tim očekujem reakciju prije svega, Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske. Tu je gospodin Vipotnik, sedam mjeseci je ministar, za tih sedam mjeseci nije došao u Bosanski Novi, nije došao u Krajinu. Ok, ako ne želi, ne mora nam dolaziti nikad, a pozvan je prije dva mjeseca. Nije problem, nismo mi željni nikoga, ali željni smo rezultata, željni smo rada - kazao je Mario Crnković iz Centra za životnu sredinu.

Stručnjaci upozoravaju da su opasnosti od radioaktivnih materija višestruke. Ugrožen je život i zdravlje stanovništva, kao i cjelokupnog biljnog i životinjskog svijeta. A svaka čestica koja dospije u rijeku, uticaj radioaktivnosti nosi i dalje.

- Posljedice su veoma različite i razne, sve zavisi od vrste radioaktivnosti koja je tamo deponovana. Recimo na živu silu, to djeluje na organe, recimo djeluje na oči, djeluje na mozak, djeluje na nervni sistem, djeluje na kosti, izaziva razne bolesti, a recimo na potomstvo, rađat će se možda djeca sa različitim fizičkim i psihičkim nedostacima. Isto tako kod životinja recimo desit će se da krava oteli tele sa pet nogu - istakao je profesor Ljubinko Mitranić.

Reakcija Predsjedništva BiH

Mnogo šansi bilo je da se spriječi odlaganje radioaktivnog otpada na ovoj lokaciji, ali vlasti u BiH je nisu iskoristile. Bivši ministar zdravlja Slobodan Stanić ističe da je neophodno da Predsjedništvo BiH odreaguje i traži privremenu zabranu korištenja odlagališta.

- Usvajanjem te privremene mjere, Hrvatska nema vremena, ona mora već iduće godine krenuti sa odlaganjem, ona bi morala biti prinuđena u toj varijanti, ili da iznajmi skladište od Republike Slovenije, koja ima gotovo skladište blizu elektrane, a gospodin Plenković govori nije to opasno, možete stajati kraj toga ne znam koliko. Naša djeca treba da stoje kraj toga decenijama. Druga stvar, ako nije opasno, od Krška do Zagreba su 53 kilometra, a od Zagreba do Trgovske gore 250 kilometara. Pa što onda vozite dodatnih 250 kilometara, mnogo bi sigurnije bilo ako je tako bezbjedno, ostaviti što bliže Zagrebu - objašnjava bivši ministar zdravlja Slobodan Stanić.

Odlagalište u blizini nekadašnje elektrane Krško postoji, ali ga treba plaćati, tvrdi Stanić. On ističe da bi Slovenija pristala samo na odlaganje prerađenog otpada. Ovaj problem star je više od deceniju, ali vlasti u BiH do danas nisu uspjele onemogućiti Hrvatskoj odlaganje otpada na ovoj lokaciji.