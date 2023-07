Cvijanović o sastanku u Konjicu: Da je bilo političke pameti, mi smo sve tako elegantno mogli da riješimo

Predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Ustavni sud treba da se reformiše, da odu strane sudije i da ih zamijene domaće. Cvijanović je istakla da bi to bio pravi doprinos stabilnosti BiH.

"EU treba da bude pokretač nečega"

- Niko to ne želi. Ne žele naši partneri na nivou BiH ili ne smiju od svojih stranih pomagača, to ne želi OHR koji sada ima nelegalnog i nelegitimnog visokog predstavnika, to ne želi ni EU - rekla je Cvijanović novinarima u Tesliću.

Ona je navela da EU treba da bude pokretač tako nečega i da kažu "hajde da vidimo na koji način možemo u paketu ili blok aktivnošću da riješimo tih 14 prioriteta".

Odgovarajući na pitanje o izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je izrazio zabrinutost zbog mogućeg žestokog odgovora međunarodne zajednice zbog situacije u BiH, Cvijanović je rekla da je jasno da je predsjednik Srbije izrazio zabrinutost.

- Jasno je da smo i mi ovdje veoma zabrinuti zbog toga što se vrši nasilje nad svim onim što su i Ustav i zakoni ove države i ono što bi trebalo da bude normalna demokratska praksa, koja je pogažena, stavljena pod noge grupe stranaca koji žele da upravljaju ovdje procesima, umjesto da to rade lokalne institucije, odnosno institucije na svim nivoima vlasti u skladu sa ustavnim nadležnostima u okviru BiH - navela je Cvijanović.

Odlučnost institucija RS

Ona je istakla da je isto tako prepoznala odlučnost institucija Republike Srpske da stvari vrate u okvire ustavnosti, da se stvari vrate u okvire redovnih procedura, da se vrate u okvire pune demokratije.

Cvijanović je rekla da je lično razočarana onim što je vidjela neki dan na sastanku koji je trebalo da da odgovore na mnoga pitanja i da pomogne u suštini ovoj državi da izađe iz ovakve teške ili besmislene situacije u kojoj stranci vrše mikromenadžment, upravljaju stvarima, željeli bi da postavljaju ljude, da prave koalicije, donose zakone i da nameću rješenja.

- Nenormalno jedno stanje. Razočarana sam i činjenicom što se svi ovdje zaklinju u neki evropski put i ti Evropljani, ali i ti naši partneri u vlasti na nivou BiH. Kada im date ponudu i kažete hajde da riješimo 14 prioriteta koji se kisele od 2019. godine, oni to neće iz prostog razloga što se samo u jednom prioritetu nalazi jedna od tri-četiri podtačke koja kaže "izvršiti obaveznu reformu Ustavnog suda BiH i regulisati pitanje odlaska stranih sudija" - rekla je Cvijanović.

Prema njenim riječima, "oni su u stanju da žrtvuju sve samo da se to ne bi desilo, što znači da su zajedno u sprezi, zajedno na liniji onoga što radi međunarodni faktor ovdje, a to je da koristi Ustavni sud kao politički instrument, nažalost, kao što je i OHR politički instument samo za politički obračun sa Republikom Srpskom u oduzimanju nadležnosti ili pravljenju nekog ambijenta koji odudara od onoga što je Ustav dao u zadatak".

"Politička pamet"

- Da ima tu političke pameti i da ima stvarne opredijeljenosti za evropski put, mi smo tako elegantno mogli da riješimo sve ono što je pred nas postavljeno na tom evropskom putu - 14 prioriteta, a riješiti ono što je uzrok mnogih kriza ovdje, a to su odluke Ustavnog suda zato što su mnoge stvari regulisane njihovim pravilnikom, a ne zakonom - rekla je Cvijanović.

Ona je naglasila da bi tako trebalo da bude uređeno da bi svaki građanin imao sigurnost.

- Onda se pitamo "pa koga vi farbate ovdje"? Nisam čula EU da je rekla "to je odličan prijedlog, treba da ispunite ovih 14 prioriteta, mi to vama govorimo od 2019. godine", nego su se i oni ušutali, jer ni oni ne žele ili ne smiju to da kažu ili da to podrže. Vi sad gledajte od koga to ne smiju da podrže - navela je Cvijanović.

Ona je istakla da je upravo taj prijedlog da se reformiše Ustavni sud prijeka potreba.

- Da ode OHR i da nas puste da živimo svoj demokratski život u okviru BiH i da nas puste da živimo svoj ustavni život u okviru BiH - dodala je Cvijanović.

Ona je naglasila da su sve maske pale.

- Jasno je čime raspolažemo, ali to ne umanjuje kapacitet Republike Srpske da se i dalje svojim pravno-političkih sredstvima bori za svoju poziciju, za svoj status. Politika je takva, moramo nekada da ogolimo sa kim imamo posla. Sad smo ih sve ogolili - naglasila je Cvijanović.