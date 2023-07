Mostar Parking: Predloženo sniženje komercijalne karte, naplata parkinga u starom gradu i nedjeljom

Javno poduzeće Mostar Parking izvijestilo je građane kako sustav usluge naplate parkiranja funkcionira uredno, kako je digitalna aplikacija u funkciji, te da sustav parkomata uredno radi, kao i bankovno poslovanje.

Naglasili su i da očekuju pozitivne promjene koje bi se trebale uskoro provesti i koje su poslane u Prijedlogu izmjene Odluke o načinu organiziranja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta na području Grada Mostara za narednu sjednicu Gradskog vijeća.

- U prijedlogu koji je poslan prema Vijeću predložili smo sniženje cijene komercijalne mjesečne i komercijalne godišnje karte za 17 posto (to je karta koju u pravilu kupuju naši građani koji žele 1. zonu parkiranja, a nemaju prebivalište u toj zoni, privrednici izvan zone naplate parkiranja ili stranci).

Također, predlažemo i sniženje cijene mjesečne i godišnje karte za naše privrednike i to za 20 posto te se uvode dodatni popusti od 10 posto do 20 posto na ove karte za privrednike gdje tvrtke imaju u vlasništvu više automobila. Za tvrtke od 2 do 5 vozila dodatnih 10 posto, od 6 do 10 vozila dodatnih 15 posto te za tvrtke sa 11 i više vozila dodatnih 20 posto - navode iz Mostar Parkinga.

Izvijestili su kako će ubuduće JP Mostar Parking obavljati posao obilježavanja parkirnih mjesta, a ne putem izvođača drugih javnih poduzeća što je, kako navode, bio jedan od ranijih prigovora građana, a što je i njima predstavljalo problem u radu.

Ovom dopunom odluke, kako se nadaju, bit će uvedena i mogućnost da ranjivim skupinama u iznimnim slučajevima može biti odobrena besplatna parking karta što ranijim gradskim propisima nije bilo moguće.

- Obzirom na pritužbe od građana koji žive u slijepim ulicama i sokacima koji se nalaze izvan zone naplate parkiranja, ali im je jedini prilaz adresi stanovanja iz ulice koja je obuhvaćena naplatom parkiranja predložili smo da i ova kategorija bude u mogućnosti kupiti povlaštene parking karte kakve mogu kupiti žitelji s adresom stanovanja unutar zona naplate - naveli su.

Nadalje, kako ističu, uskoro se uvodi naplata parkinga i nedjeljom u staroj gradskoj jezgri oko Starog mosta pošto se radi o turističkoj zoni u kojoj je zbog velikih gužvi potrebno regulirati mirujući promet i nedjeljom.

- Također, ovom dopunom se predlaže jasnije definiranje što čini kategoriju invalida i osoba s invaliditetom s napomenom da nijedna do sada obuhvaćena kategorija nije izvedena iz prava na povlašteni parking. Na temu vlasništva parkirnih mjesta u kvartovima, napominjemo kako smo o ovome već objavili informaciju na našoj web stranici te ukoliko bilo tko ima potrebu da mu se ovo pitanje detaljno razjasni i uvide relevantni dokumenti molimo obratite nam se putem e-maila: [email protected] kako bismo Vas primili na sastanak u našem sjedištu - priopćili su iz Mostar Parkinga.