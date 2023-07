Ministar Isak: Arnel ima potpunu podršku Trojke, neko želi spinovati

Da li je Arnel Isak moj sin, evo da javno kažem: Jeste. Da li je problem što će Arnel Isak biti imenovan to su pitanja koja bi postavio neko ko želi da me provociri ali znam da vi nećete jer ste vi ozbiljna televizija, rekao je ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak gostujući u emisiji BHT1 Uživo.

Ministar Isak je kazao kako svi oni koji ga kritikuju su ustvari neki od onih koji su davno tražili usluge, i da bi trebali gledati nečiji rad a ne čiji je sin.

"O čemu pričamo, da lažemo javnost"

- Ja ću da sam sebi odgovorim. Hajde da gledamo rad nekoga. Znate li koliko je mene ljudi u životu zaustavilo, a koji me sada kritikuju, i pitali me hajde mi zaposli sina ovdje, pomozi mi ovo. Jedan me moli da mu premjestim sina sa jedne pozicije na drugu. O čemu pričamo, da lažemo javnost. Nećemo.

Arnel Isak je bio na izborima već tri izborna ciklusa, naglasio je Isak.

- U jednom je bio na dnu liste, pobijedio je nosioca liste koji je sada ministar, to znači pobijedio je nosioca liste koji je sada ministar u Vladi ZDK. Onda je bio na izborima za gradonačelnika i osvojio solidan broj glasova. Sada je opet bio na izborima, nije bio nosioc liste, preskočio je i direktno ušao u parlament.

Što se tiče Trojke mi nemamo nikakav problem. Ja mislim da neko spinuje, navodi Isak.

"Arnel Isak je dobio svoje glasove"

- Onima koji nisu dio parlamentarne većine jeste da spinuju i razumijem ih. Razgovarao sa Konakovićem i u potpunosti imamo podršku NiP-a, razgovarao sam Nikšićem, što se tiče SDP-a u potpunosti je podrška, što se tiče gospodina Forte i Naše stranke također, samo je nastao mali nesporazum. Moramo znati da kada se ravi parlamentarna većina, kao i svugdje u svijetu, dogovaraju se određene pozicije, jedna od pozicija je bila dopredjedavajući PDPFBIH jer je ta pozicija ostala SBiH koja je bila dio parlamentarne većine - naglasio je on i dodao:

- Zamislite kad dođe neko u emisiju i kaže ja sam prošao i dobio sam taj i taj broj glasova, a dođe iz političke opcije koja dobija 250 do 300 hiljada glasova. To je malo neozbiljno, to nisu njegovi glasovi već političke opcije, a Arnel Isak je dobio svoje glasove i imaju ljudi koji smatraja da on treba biti u parlamentu.

Na kraju je govoreći o Arnelu Isaku kazao da je normalno da svi ne vole svakoga.

- Arnel je radio i zaslušio i nadam se da će biti imenovan. Nema razloga da ne bude imenovan jer je dogovoreno sa koalicionim partnerima.