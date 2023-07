Brčko ima potencijal da postane putno čvorište zapadnog Balkana

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Vlada Brčko distrikta BiH organizovali su danas konferenciju o transportnoj infrastrukturi Distrikta na kojoj se govorilo o potencijalima kada je drumski, željeznički i riječni saobraćaj u ovoj lokalnoj zajednici u pitanju.



Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, otvarajući konferenciju je rekao da je BiH nije priključena na reginonalni investicijski infrastrukturni zamah i da naša zemlja ne prati dešavanja kada je regionalna putna infrastruktura u pitanju.

- Ovdje smo došli da razriješimo neke stavove i bitno je da razgovaramo na otvoren način o tome kojom trasom će prolaziti dva auto-puta kroz Brčko, kako ćemo povezati Orašje i Tuzlu kroz Brčko. To su pitanja koja su "slatke muke", jer kada ta pitanja riješimo onda počinje potraga za finansiranjem i ubrzana bitka da se to što prije desi - rekao je Forto novinarma pred otvaranje konferencije.

Rekonstrukcija željezničkih koridora

On je napomenu da ovakvi projekti ne traju jedan mandat neke politike i oni od idejnog dijela pa do završetka traju dugo i jedna politika u jednom mandatu ne može to vijećati i promišljati.

- U infrastrukturi je najskuplje čekanje i ovde smo u Brčkom da vidimo možemo li nešto kroz razgovore ubrzati oko tih projekata. Ključno je da u narednom periodu, osim zamaha u gradnji autoputeva, pokušamo stvoriti zamah u rekonstrukciji naših željezničkih koridora u BiH, Koridoru 5C i onog koji ide od Banja Luke preko Doboja, Tuzle i Zvornika dalje u Srbiju. Bitno je da iskoristimo činjenicu da je taj koridor na proširenoj mreži evropskih koridora i relativno je lako dobiti sredstva za finansiranje tih projekata - naglasio je Forto.

Napominjući da pruge u BiH moraju imati saobraćaj za minimalnu brzinu od 120 kilometara na sat, navodi kako postoji politička volja i novac da se izvrši potpuna rekonstrukcija pruga u BiH te da se ona u svim dijelovima zemlje elektrifikuje.

- Željeznica je budućnost uvijek bila i biće i novac za takve projekte ćemo naći što bespovratno što kroz povoljne kreditne aranžmane - naglasio je Forto.

Konferencija je imala za cilj da se usvoji i potpiše zajednička deklaracija o razvoju transportne infrastrukture Brčko distrikta, ali zbog nedolaska hrvatskog ministra potpisivanje je odgođeno.

Rekonstrukcija mosta

Direktor Sekretarijata transportne zajednice Matej Zakonjsek na otvaranju konferencije je rekao da uz pomoć prirodnih i putnih potencijala Brčko ima mogućnost da postane putno čvorište zapadnog Balkana.

- Za ovaj cilj Brčko i BiH treba da rade u cijelosti i zajedno na ispunjenju jednog ovakvog zadatka. Ova konferencija je vrlo važna jer treba da utvrdimo kojim putem da idemo i koja sredstva da koristimo za taj put - istakao je Zakonjsek.

Pored ovih tema, na konferenciji je bilo govora i o plovnosti rijekom Savom i rekonstrukciji i čišćenju korita za što je preduslov deminiranje desne obale rijeke te taj projekt, prema tvrdnjama učesnika, stoji "zarobljen“ u Briselu.

Takođe, bilo je riječi i o rekonstrukciji starog i izgradnji novog mosta koji povezuje BiH s Republikom Hrvatskom.

Rečeno je da je novac za rekonstrukciju starog mosta u Brčkom preko Save izdvojen i da se ubrzo čeka njen početak.

Konferencija je otvorila mnoga pitanja koja su vezana za infrastrukturu te se o njima razgovaralo na otvoren način kako bi se nakon usaglašavanja stavova nesmetano tražio novac za finansiranje tih projekata.