Sekretar u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dobio otkaz: Krivotvorio službene dokumente

Alden Kajtaz, sekretar u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dobio je otkaz.

Nova ministrica Jasna Duraković potpisala je otkaz dojučerašnjem sekretaru zbog pravosnažne presude o krivotvorenju službene dokumentaciju.

Stranački kolega

Podsjetimo, Kajtaz je odabir SDA-ove kadrovske kuhinje koja u HNK rijetko pogodi s funkcijskim nagrađivanjem. Za posao sekretara trebala mu je potvrda koju nije mogao dobiti, ali se zato pobrinuo njegov stranački kolega Semir Šejtanić, direktor OŠ „Mujaga Komadina“.

Šejtanić i Kajtaz su se dosjetili kako bi to mogli riješiti pa su krivotvorili službenu ispravu s neistinitim sadržajem koju je direktor potpisao. Naime, iako je znao da je Alden Kajtaz u razdoblju od 12. marta 2010. do 12. aprila 2015. u školi bio zaposlen kao nastavnik matematike i fizike, u potvrdu djelovodnog broja: 02-276/17 od 24. maja 2017. unio neistinit podatak da je Alden Kajtaz u razdoblju od 12. marta 2012. do 12. travnja 2015. u školi obavljao poslove profesora.

Iako je, tek sad, poslom platio jedan od krivotvoritelja, javnost će se s pravom pitati šta je s direktorom škole koji je službenom dokumentacijom lagao za svog kolegu? Ništa.

Semir Šejtanić i dalje rukovodi Osnovnom školom unatoč presudi kojom je Kajtazu omogućio državne jasle.

Novi mandat

Iako pravomoćno osuđen, direktor je za novu-staru poziciju prvog čovjeka JU OŠ „Mujaga Komadina“ trebao donijeti potvrud o nekažnjavanju. I donio ju je.

Osuđenik direktor pravomoćnu presudu protiv vlastite malenkosti zaprimio je 28. oktobra 2021. godine, a unatoč statusu pravomoćno osuđene osobe, u međuvremenu je sebi pribavio uvjerenje o nekažnjavanju te isto svjesno priliožio na konkurs za novi mandat na poziciji direktora JU Osnovne škole “Mujaga Komadina”, gdje je već bio direktor.

Osim što je donio dokument za koji zna da je nevalidan, on je i kao direktor morao spriječiti imenovanje samog sebe zbog nevalidne dokumentacije.