U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Strijeljali su i 600 dječaka

- Kosti prvih pronađenih žrtava genocida nosili smo na leđima u Tuzlu – prisjetio se Mašović.

Za naš list govorio je i Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra u Potočarima.

- Srebrenica je bila poruka svima nama – poručio je Suljagić.

Privode se kraju sve pripreme za obilježavanje 28. godišnjice genocida u Srebrenici i kolektivnu dženazu za 30 žrtava koja će 11. jula biti klanjana u Memorijalnom centru u Potočarima. Planiran je dolazak hiljada građana i zvaničnika.

Komentar dana pisala je Nerma Ajnadžić: „Morao bi bos“.

Iz Delegacije EU u BiH za „Avaz“ o Dodikovim potezima: Imamo alat za odgovor na političku krizu.

Za „Avaz“ je govorio i federalni ministar industrije i energetike Vedran Lakić: Korak smo bliže članstvu u EU.

Isplatilo se biti u vezi sa Silvijem Berluskonijem (Berlusconi): Ljubavnici ostavio 100 miliona eura.

Prvo zaustaviti poskupljenja: Penzije nikako da sustignu cijene.

Tranzicija na obnovljive izvore energije: Monopol je u rukama političara.

Andrej Ababović, član benda „Apocalypso“, o humanitarnom koncertu: Jedna porodica ostat će na ulici ako im ne pomognemo.

Građani nezadovoljni porastom cijena karata javnog prijevoza: Novi udar na džep, bit će nam sve teže.

Gorjelo skupocjeno vozilo u sarajevskoj ulici Goruša: Ko je Stojniću zapalio Audi.

Admir Hadžipašić organizirao kriminalnu grupu: Izdali 148 lažnih diploma.

Bihać dobiva sportsko-rekreativni bazen: Cilj je unapređenje plivačkog sporta u Bihaću.

Talentirani Esmir Bajraktarević iz Nju Inglanda za „Dnevni avaz“: BiH je u meni, odrastao sam gledajući Edina Džeku.

„Dnevni avaz“ donosi i svjetski ekskluziv s Hajli Atvel (Hayley Atwell) koja igra rame uz rame s holivudskom zvijezdom Tomom Kruzom (Cruise) u “Nemogućoj misiji: Odmazda”. Govorila je o akcionim scenama te kako je slavni glumac spremao za raznorazne kaskaderske akcije.

- On je kao vaš trener boksa u uglu ringa. Prije nego što bismo išta uradili, odjel za kaskadere bi nam saopćio ono što će od nas biti zatraženo da uradimo, a Tom bi rekao: “Uredu, hajde da pogledamo. Da vidim.” On bi provjerio tvoj pojas umjesto tebe. Takav je on – rekla je Atvel o Kruzu.

Osim Atvel, koja zajedno s Tomom Kruzom krasi naslovnu priloga „Panorama Sedmice“, za „Avaz je govorila i ambasadorica Švedske u BiH Johana Stromkvist (Johanna Stromquist).

- Fokus mora biti na reformama, neće biti prečica do članstva u EU – poručila je.

