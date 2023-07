Maratonci iz Goražda tradicionalnim maratonom spajaju nekadašnje zaštićene zone Goražde, Žepu i Srebrenicu

Učesnici ovogodišnjeg Maratona mira „Goražde – Žepa – Srebrenica“ započeli su prvu etapu i nakon starta u Memorijalnoj šumi „Srebrenica 8.372“ na Posestri kod Goražda, prolaska kroz centar grada i polaganja cvijeća na spomen obilježjima poginulim braniteljima i djeci ubijenoj tokom opsade Goražda, nastavili svoj put ka Žepi. Noć će provesti u Žepi, a sutra nastavljaju put ka Potočarima, gdje se njihov dolazak očekuje u ponedjeljak u popodnevnim satima.



- Moram reći da su emocije posebne kad ulazimo u Potočare, ali i kod tih ljudi kad vide da smo mi iz Goražda. Čini mi se da nekako mi drugačije doživljavamo sve to. Naravno, svi ostali ljudi iz cijelog svijeta osjećaju isto, ali mi to doživljavamo na poseban način s obzirom da je i nama bila namijenjena ista sudbina. To su posebne emocije koje je riječima teško opisati – kazao je Zaim Šuman, predsjednik Atletskog kluba Goražde za portal "Avaza".

Na Maraton mira “Goražde – Žepa – Srebrenica” krenulo je 12 maratonaca. Staza kojom prolaze duga je 180 kilometara.

- Čovjek je čovjekom time što se sjeća, što ne zaboravlja to što je učinjeno ljudima. U Srebrenici su pobijeni ljudi. To što su oni Bošnjaci, što su muslimani, to je možda dodatna krivica za one koji su to uradili, ali u suštini na najbrutalniji način pobijeni su ljudi, najveličanstvenija Božja stvorenja. Mi imamo tu obavezu da kao ljudi, a tek onda kao Bošnjaci i kao muslimani stalno podsjećamo da to nije ljudski i da se to ne radi! – poručio je goraždanski muftija Remzija ef. Pitić, koji je sa članovima Mreže mladih, maratonce ispratio prema Srebrenici.

On je iskazao zahvalnost svim građanima Goražda, koji će planinarskim, pješačkim ili biciklističkim maratonom, ali i prisustvom sadržajima koji će biti organizirani u ovom gradu, dostojanstveno obilježiti godišnjicu genocida u Srebrenici.