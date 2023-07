Državni vrh BiH iskazao zahvalnost ambasadoru Al-Khateru: Čovjek koji je pokazao veliko srce Katara

Ambasador Države Katar Sultan bin Ali Al-Khater nakon skoro petogodišnje misije ovog mjeseca napušta Bosnu i Hercegovinu. Tim povodom prvi katarski diplomata u Sarajevu proteklih dana imao je niz oproštajnih susreta, među kojima i one s predsjedavajućom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, ministrom vanjskih poslova zemlje Elmedinom Konakovićem te reisu-l-ulemom Islamske zajednice u BiH dr. Huseinom ef. Kavazovićem. Opetovano je naglašeno da su diplomatski odnosi Bosne i Hercegovine i Katara dobri i prijateljski, kao i da postoji prostor za dodatno unapređenje saradnje.

Mandat ambasadora Al-Khatera svjedoči istinskoj posvećenosti jednog ambasadora razvoju bilateralnih odnosa, i to u godini u kojoj se obilježava 30. godišnjica diplomatskih veza dviju prijateljskih i bratskih država.

Pomoć kada je bilo najteže

Tokom proteklih pet godina katarski diplomata imao je niz zapaženih aktivnosti. Posebno je to došlo do izražaja u teško vrijeme tokom pandemije koronavirusa, kada je ambasador Al-Khater u ime emira Države Katar šejha Tamima bin Hamada Al-Thanija uručio značajnu donaciju Bosni i Hercegovini. Boeingom Dreamliner 787 dopremljena je inače prva pomoć jedne arapske države upućena ovoj zemlji.

Fotografija ambasadora Al-Khatera sa zastavama Bosne i Hercegovine i Katara stoga će ostati u sjećanju mnogih na ovim prostorima. Tim prije jer se u tom periodu i Doha suočavala s teškim iskušenjima.

Država Katar je tokom proteklih godina višestruko pomagala građanima ove zemlje i državi Bosni i Hercegovini na humanitarnom, obrazovnom, odbrambenom i sportskom planu, u domenu očuvanja baštine, kao i drugim poljima. Istovremeno, prema podacima Agencije za promociju stranih investicija (FIPA), u periodu mandata ambasadora Al-Khatera ova zemlja je dosegnula iznos od 140 miliona KM direktnih stranih investicija.

Podrška Lani Pudar

Ambasada Države Katar posebno je ponosna na činjenicu da je imala priliku podržati pripreme najbolje bh. sportašice Lane Pudar, koja i ove godine bilježi iznimne sportske uspjehe, donoseći veliku radost svima u Bosni i Hercegovini. Bili su i uz druge bh. sportaše.

U decembru 2019. ambasador Države Katar je najboljem bh. atletičaru Amelu Tuki uručio vrijednu i lijepo ukrašenu sablju za osvojeno drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu koje je te godine održano u Kataru. U februaru ove godine katarska ambasada je okupila bh. „Zmajeve“ na čelu sa Elvirom Bolićem povodom Dana sporta.

Pokazujući veliko srce svoje zemlje, ambasador Al-Khater posjećivao je sarajevsku Roditeljsku kuću i njezine štićenike te se susretao s predstavnicima Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“. Doha je pružala podršku brojnim značajnim projektima Islamske zajednice u BiH, posebno u oblasti obrazovanja. Institucije i organizacije iz Katara stipendirale su bosanskohercegovačke studente i studentice, podržavale siromašne i ekonomsko osnaživanje povratnika, a djeci bez roditelja omogućavale da upoznaju svijet... Država Katar je, uz ostalo, donirala novac i za rekonstrukciju depoa Arhiva BiH.

Građani Bosne i Hercegovine su, s druge strane, imali priliku bolje upoznati ovu zemlju Arapskog zaljeva. Štaviše, riječ Katar postala je sinonim za istinske prijatelje Bosne i Hercegovine.

Ambasador Al-Khater: BiH i njeni građani su mi u srcu

Ambasador Al-Khater kaže da je bio počašćen radom u ovoj prelijepoj zemlji tokom proteklih pet godina.

- Sasvim iskreno želim kazati da su Bosna i Hercegovina i njeni građani postali stanovnici moga srca. Usto, država Bosna i Hercegovina je prijateljska zemlja s kojom ove godine obilježavamo 30. godišnjicu bilateralnih odnosa. Odlazim sretan jer smo u periodu koji je iza nas nastojali i, hvala Bogu, uspjeli dodatno unaprijediti naše prijateljske i bratske veze. Budite sigurni da ćemo uvijek biti uz vas i da možete računati na našu podršku. Želim posebno istaknuti činjenicu da Bosna i Hercegovina ima izuzetne ljepote i gostoljubive ljude, što je potaklo mnoge Katarane da je intenzivnije posjećuju i uživaju u njenoj prekrasnoj prirodi. Moji sunarodnjaci i ja ćemo uvijek s iskrenim emocijama i poštovanjem govoriti o ovoj zemlji i njenim nadasve dobrim ljudima - rekao je ambasador Al-Khater.

Bećirović: Želim zahvaliti ambasadoru Al-Khateru

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović istakao je ovim povodom da danas sa zadovoljstvom može konstatirati kako su bilateralni odnosi između Bosne i Hercegovine i Države Katar vrlo dobri i prijateljski.

- Dobra bilateralna saradnja prisutna je u kontinuitetu već dugi niz godina, a 2023. godina je godina u kojoj obilježavamo 30. godišnjicu od uspostavljanja diplomatskih odnosa. U tom smislu, želim zahvaliti i ambasadoru Države Katar u Bosni i Hercegovini Sultan bin Aliju Al-Khateru, koji završava svoj mandat u Bosni i Hercegovini, na dobroj saradnji tokom njegove diplomatske službe u našoj zemlji - rekao je Bećirović.

Dodao je da je mnogo toga što bi se moglo izdvojiti kao rezultat dobrih odnosa i saradnje naših dviju prijateljskih država, jer je Katar i bilateralno i u okviru Organizacije islamske konferencije (OIC) pružao kontinuiranu humanitarnu, političku, ekonomsku i vojnu podršku Bosni i Hercegovini. Podsjetio je na podršku u jeku pandemije koronavirusa, ali i ranijih godina tokom katastrofalnih poplava, kada je dopremljeno 45 tona pomoći građanima u poplavljenim područjima Bosne i Hercegovine.

- Između naše dvije države postoji više zaključenih bilateralnih sporazuma u različitim oblastima i to predstavlja dobru osnovu za unapređenje saradnje. Među tim sporazumima izdvajaju se Sporazum o trgovinskoj saradnji, Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija i Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U tom smislu postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje posebno u oblastima turizma, energije, transporta i poljoprivrede. Mogućnosti za vrlo uspješnu saradnju su otvorene i vjerujem da će u budućnosti biti više realizovanih projekata u različitim oblastima - konstatirao je Bećirović.

Cvijanović uputila zahvalnost ambasadoru Al-Khateru

Tokom oproštajnog susreta u Banjoj Luci 6. jula predsjedavajuća Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zahvalila je ambasadoru Al-Khateru na razumijevanju prilika unutar BiH, kao i „na dugogodišnjem trudu i zalaganju na unapređenju saradnje dviju zemalja“, te mu poželjela mnogo uspjeha na ličnom i profesionalnom planu.

Reis Kavazović: Katar je strateški partner IZBiH i države BiH

Poglavar Islamske zajednice u BiH dr. Husein ef. Kavazović emotivno je govorio o prvom katarskom diplomati u Sarajevu. Naglasio je kako mu je bila „čast i veliko zadovoljstvo sarađivati s poštovanim i uvaženim ambasadorom Nj. E. Sultanom bin Alijem Al-Khaterom“.

- Ambasador Al-Khater je u svim prilikama bio čovjek kod kojeg smo mogli naići na razumijevanje i pomoć. Država Katar je naša bratska i prijateljska zemlja. Ona je strateški partner Islamske zajednice i države Bosne i Hercegovine. Mnogo je projekata koje smo zajedno realizirali u mandatu ambasadora Al-Khatera, a još više onih koje smo započeli. U ime Islamske zajednice našem bratu Sultanu bin Aliju Al-Khateru želimo mnogo zdravlja i uspješnu karijeru, u nadi da ćemo ostati u njegovoj lijepoj uspomeni. Neka mu Allah da sve najbolje. Amin! - poručio je reisu-l-ulema Kavazović.

Helez: Značajno unaprijedio saradnju Katara i Bosne i Hercegovine

Dopredsjedavajući Vijeća ministara i ministar odbrane BiH Zukan Helez istakao je da je ambasador Al-Khater tokom svog mandata unaprijedio i poboljšao dosadašnju saradnju između naše dvije prijateljske zemlje.

- Također, započeo je značajne procese na uspostavljanju trajne saradnje u oblasti odbrane između naša dva ministarstva odbrane. Država Katar je uvijek iskazivala spremnost da podrži programe i planove koji bi kroz materijalne donacije povećali opću sigurnost u Bosni i Hercegovini. Naprimjer, povećanje sigurnosti skladištenja naoružanja i municije, rješavanje viškova naoružanja i municije, spremnost za podršku u opremanju i modernizaciji Oružanih snaga BiH - istakao je Helez, te dodao:

- Bez iskrenog i predanog rada NJ. E. Sultana bin Alija Al-Khatera bilo bi nezamislivo da smo napokon u posljednjoj fazi uspostavljanja bilateralne saradnje Bosne i Hercegovine i Države Katar u području odbrane. Također, kroz razne vidove obuke pripadnika Oružanih snaga Države Katar u našem Centru za obuku u operacijama podrške miru (PSOTC) mi smo pružali podršku predanom radu ekselencije Al-Khatera. Zahvaljujući svemu tome, nadamo se u skorije vrijeme potpisivanju sporazuma o budućoj plodonosnoj saradnji ovih dviju država u oblasti odbrane, što će biti konačna potvrda veoma uspješnog rada ekselencije Al-Khatera u Bosni i Hercegovini.

Konaković: Cijenimo njegovu posvećenost

U ime Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izrazio je iskrenu zahvalnost ambasadoru Al-Khateru za, kako je naveo, izuzetnu diplomatsku službu i angažman tokom mandata u Bosni i Hercegovini.

- Posvećenost ambasadora Al-Khatera u jačanju bilateralnih odnosa između naših zemalja bila je iznimno cijenjena i važna. Uzimajući u obzir njegove vještine, stručnost i neumorni rad, vjerujemo da će to i dalje značajno doprinositi njegovoj budućoj diplomatskoj karijeri. Ambasadoru Al-Khateru želimo mnogo uspjeha i sreće u budućem radu - izjavio je Konaković.

Turković: Širio je atmosferu prijateljstva

Bivša ministrica vanjskih poslova dr. Bisera Turković također je imala je priliku komunicirati i sarađivati s ambasadorom Al-Khaterom, kako u vrijeme dok je bila bh. ambasadorica u Dohi, tako i kasnije kao prva bh. diplomatkinja.

- Ambasador Sultan Bin Ali Al-Khater uskoro će završiti svoju misiju u Bosni i Hercegovini. Ovaj diplomata iz Wakre ostat će upamćen kao jedan od ambasadora koji je tiho i uporno radio svoj posao uspostavljanja veza i izgradnje prijateljstva između dvije zemlje, bez nametanja i arogancije. Prijatan, blizak ljudima i zemlji, učinio je mnogo da predstavi Katar na jedan nenametljiv i lijep način, uz mnogo razumijevanja za ponekad teške okolnosti - naglasila je Turković.

Za njegovog mandata Bosna i Hercegovina je, dodala je, postala zemlja koju su Katarani zavoljeli, iako su im sve destinacije svijeta dostupne i lako ostvarljive...

- Tiho i nenametljivo, ponudili su na stotine stipendija djeci koja bez katarske pomoći teško da bi mogla nastaviti školovanje, pomogli su u opremanju medicinskih centara tamo gdje je bilo najpotrebnije. Polako su počele pristizati i katarske investicije, milionske nabavke naših proizvođača, iako im se nude proizvodi iz čitavog svijeta... Sve to ne bi bilo moguće da Ambasada, predvođena ambasadorom Al-Khaterom, nije širila pozitivnu atmosferu prijateljstva toliko neophodnu za stvaranje i njegovanje prijateljskih odnosa - riječi su dr. Turković.

Kordić: Građani i narodi BiH će pamtiti, želimo jačati saradnju Katara i Mostara

Jačajući odnose s Bosnom i Hercegovinom, ambasador Al-Khater je proteklih godina imao na desetke posjeta širom zemlje te susrete s brojnim zvaničnicima na svim nivoima vlasti. U fokusu njegovog rada bili su svi dijelovi zemlje, duboko vjerujući da su različitosti istinsko bogatstvo Bosne i Hercegovine.

- Ambasadora Države Katar u Bosni i Hercegovini Sultana bin Alija Al-Khatera imao sam prigodu sresti i upoznati u Sarajevu na prijemu koji je organizirao. Imali smo vrlo srdačan i zanimljiv razgovor i osjetio sam, prije svega, njegovu privrženost, pa i ljubav za Bosnu i Hercegovinu. Pričali smo i o njegovom prvom posjetu Mostaru, koji se dogodio na početku njegova mandata 2019. - kaže gradonačelnik Mostara dr. Mario Kordić.

Na dužnost gradonačelnika Mostara dr. Kordić stupio je početkom 2021. godine. Prije je bio čelni čovjek Doma zdravlja Mostar. Iz vremena pandemije Covida 19 dobro se sjeća da je ambasador Al-Khater učestvovao u dopremanju pomoći iz Katara.

- Svi pamtimo kada je sletio Dreamliner 787 Boeing, jedan od najvećih civilnih aviona, s vrlo vrijednom i značajnom medicinskom i zaštitnom opremom za Bosnu i Hercegovinu, a bila je to prva pomoć jedne arapske države upućena Bosni i Hercegovini! Uvjeren sam kako će narodi i građani Bosne i Hercegovine pamtiti tu gestu i ulogu ambasadora, jer Katar je pokazao svoju nesebičnost usprkos činjenici da se ta država i sama suočavala s teškom situacijom uslijed pandemije. Cijeneći njegovu srdačnost i otvorenost te opredijeljenost za dobrobit svih naroda i građana u Bosni i Hercegovini, uvjerenja sam kako smo mogli znatno više napraviti na kulturnom i ekonomskom planu između Katara i Mostara da nije bilo pandemije Covida 19, a što bi još više povezalo naše dvije zemlje i Grad Mostar i državu Katar. Nadam se da će njegov nasljednik nastaviti uspješno započetu misiju ambasadora Sultana bin Alija Al-Khatera - zaključio je gradonačelnik Kordić.

Veliki uspjesi Države Katar

Pod vodstvom emira šeika Tamima bin Hamada Al-Thanija Država Katar je tokom proteklih deset godina svjedočila ogromnom rastu na svim poljima, i to na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnom nivou. Ova zemlja danas se smatra jednom od najbogatijih u svijetu i najbogatijom u arapskom svijetu, te svakako najsigurnijom na planeti. Zvanična Doha bilježi uspjehe na svim poljima – od privrednog rasta i snažne diplomatije do razvoja sporta i kulture. Provedene su brojne reforme koje su naciji donijele dodatni prosperitet. Vrhunac ovog napretka potvrdilo je prošlogodišnje Svjetsko prvenstvo u nogometu, jedno do najboljih u historiji, čijom organizacijom je zadivljen bio cijeli svijet, a pohvale su stizale sa svih meridijana. Katar nesebično pomaže siromašne i mir u svijetu, što priznaju i Ujedinjene nacije.

- Velika dostignuća koja je Država Katar ostvarila na političkom, diplomatskom, ekonomskom, sportskom, zdravstvenom, obrazovnom i drugim poljima odražavaju solidarnost i koheziju između mudrog rukovodstva i lojalnog naroda i daju svijetlu sliku budućnosti Države Katar. Iz želje zemlje da očuva prirodne resurse i postigne održivi razvoj, odobren je integrirani nacionalni program za održivost resursa i reciklažu otpada, a osnovana su i postrojenja za njihovo tretiranje i pretvaranje u energiju - poručio je ambasador Al-Khater.