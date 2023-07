Ko je kriv za brojne probleme sela Mramor kod Kaknja: Do kuća se probijaju preko rudničkog radilišta!

- Kako do Mramora - pitamo radnika koji sa zastavicom u ruci, sjedeći na jednom manjem uzvišenju jalovinskog materijala, daje dozvolu za prolaz džinovskih kamiona.

Reporteri "Avaza" posjetili su Mramor. Selo poznato po radnicima, velikim majstorima u obradi metala, zna to cijela Slovenija jer su skoro svi muškarci na privremenom radu u Mariboru, odsječeno je od svijeta.

Šta je s pitkom vodom čiji je cjevovod uništen? Šta ako dođe do saobraćajne nesreće? Ko je kriv? Ko je odgovoran za situaciju "ni na nebu, ni na zemlji“? Mnogo je pitanja, a odgovora niotkuda.

Odlagalište jalovine koje stvara sliku apokalipse, umjesto zelenih pejzaža, postalo je njihova najveća noćna mora. Sada su im uništili i put! Ljudi do svojih kuća bukvalno prolaze kroz gradilište rudnika, ispod džinovskih kamiona damper.

Nabasasmo na put do sela. Na ulazu, od prvih kuća, ukaza se Amir Husika. On je predsjednik Mjesne zajednice Mramor. Kako smo mu kazali da smo novinari, on uđe u kuću po plavu fasciklu. Puna fascikla odluka, dogovora, nacrta projekata, katastra, uknjiženog puta...

Pokazuje nam onu posljednju, iz avgusta 2019. godine, kada se RMU “Kakanj” obavezao da će asfaltirati put i držati ga uređenim, odnosno da će se džinovske mašine kretati drugom rutom.

- Ništa od toga. Nedavno smo, tačnije za Bajram, pravili proteste. Blokirali smo i put za mašine. Ništa, nema efekta. Ruku na srce, došli su ljudi, predstavnici RMU “Kakanj”, došli su i načelnik i predstavnici “Cementare Kakanj”, koja, također, ovdje ima kamenolom. Niko ne nudi nikakvo rješenje. Ne znam na što će ovo izaći - govori nam Husika.