Dodik: Postupanje Lagumdžije za krivičnu odgovornost, on je ambasador muslimana u BiH

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je danas da je postupanje ambasadora BiH u UN-u Zlatka Lagumdžije za krivičnu odgovornost, jer se BiH, bez odluke Predsjedništva, kako navodi Dodik, pridružila izjavi EU u kojoj se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu.

"Ambasador muslimana u BiH"

Dodik je rekao da "Lagumdžija nije ambasador BiH nego muslimana u BiH".

- U saopštenju koje pokušavaju da nam plasiraju sa sutrašnjeg sastanka, a imamo danas to saopštenje, govori se o tome da se traži od BiH da primijeni rigorozne mjere po ranije prihvaćenom nekom načelnom stavu. Eto, BiH neće primijeniti rigorozne mjere. Toliko o tome. Stara praksa - rekao je Dodik, dodajući da "u RS savršeno dobro znaju da će Lagumdžija u UN-u biti protiv RS".

"RS bi to spriječila da može"

On je rekao da je nakon izbora došlo do rotacije ambasadorskih mjesta i da nije bilo lako prihvatiti ni Svena Alkalaja ni Lagumdžiju za ambasadore i da bi RS to spriječila da je bilo moguće.

- RS bi to uradila, ali bi tada učinili presedan da i oni kažu da neki ambasador Srbin ne može - rekao je Dodik.