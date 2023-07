Novinarka ruske državne televizije poziva ljude da idu na odmor na Krim, uprkos napadu na most

Ruska državna TV poziva ljude da idu na odmor na Krim - uprkos napadu na most i činjenici da je taj okupirani ukrajinski poluotok gotovo postao ratna zona.

Ubojiti napad na most koji povezuje Krim s kopnom, izazvao je velike gužve jer su brojni turisti pokušavali čim prije pobjeći s poluotoka koji je inače među Rusima poznat kao popularna destinacija za odmor.

BBC-jev novinar Frensis Sker (Francis Scarr) podijelio je video s ruske televizije u kojem voditeljica tokom bizarnog javljanja uživo kaže: ‘Krim svakog gosta čeka raširenih ruku!‘



- U principu, turistički sektor nije doživio nikakav udarac, ljudi i dalje nastavljaju dolaziti. Za neke je to i nova avantura jer će se sada voziti trajektom preko mora umjesto da idu preko mosta. Mogu fotografirati i diviti se pogledu. U tjesnacu ima i mnogo delfina. Tako da, zapravo, svi su sretni i sve je u redu - kaže novinarka na upit voditeljice u studiju kakvo je stanje na Krimu, te nastavlja:

- Raspoloženje u gradu je mirno. Hoteli su pripremili smještaj, trenutno je raspoloživo 200 soba u tri hotela i zdravstvena resorta u gradu. Sobe su vrlo udobne i lijepe. Spremni su i za posluživanje hrane.Jučer su također i pružali ljekarsku pomoć kome je bila potrebna. Ako bude bilo potrebno, u pripremi je dodatnih 1500 soba. No za time danas nije bilo potrebe jer je puno ljudi otišlo s Krima. No sve u svemu, sve je prekrasno i dobro, ljeto, sunce i more. Krim vas zove da dođete!