Ramo Isak pojasnio zašto je letio helikopterom

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak izazvao je veliku pažnju zbog leta helikopterom, u društvu sina i zastupnika Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Arnel Isak je ranije kazao da je bilo sve u skladu s procedurom i da nije putovao u svojstvu sina, nego zastupnika.

Pojavio se i snimak s Osnivačke skupštine stranke Snaga naroda, za čijeg predsjednika je izabran Ramo Isak, koji je pojasnio zbog čega je putovao helikopterom.

- Iz pašteta da iskačem... Nema gdje me nema, nema gdje me nema. A letio sam da bih stigao na vrijeme da bih primio strance na sastanak, a koji su obećali zbog 20 miliona investicija Federalnoj upravi policije. Zato sam letio. I šta je sporno? Letjet ću opet. Nema gdje me nema – rekao je Isak.