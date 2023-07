Nešić i Adžić: Crna Gora i BiH su bratske države

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžić održali su danas sastanak u Sarajevu.

Nakon sastanka, Nešić i Adžić su se obratili medijima.

Zajednička historija i budućnost

- Drago mi je što je Ministarstvo imalo priliku da ugosti ministra unutrašnjih poslova Crne Gore. Naše dvije zemlje imaju iste ciljeve, to je članstvo u EU i da naši resori budu lokomotove procesa. Gospodin Adžić i ja smo dva ministra koja nose veliku odgovornost. Moramo imati u vidu zajedničku historiju, ali i budućnost. Nakon uspostavljanja pune saradnje s Europolom, odredio se sljedeći cilj a to je Fonteks. Crna Gora je potpisala ugovor tako da vjerujem da će imati šta da nam kažu. Sarađujući sa zapadnim Balkanom i Fronteksom, pokazuje da smo i mi dio nečega u političkom smislu. Želim da dio ovog sastanka budu i olakšani prelasci preko granice za građane dviju država. Stalni interes BiH, ali i Crne Gore jeste lakši prelazak preko granice pogotovo tokom ljetne sezone, predložio sam da se kroz Vijeće ministara, a i kroz Vladu Crne Gore, pokrene incijativa koja će olakšati građanima prelazak. Ova posjeta je nama bitna i sigurno da je BiH bitan dobar odnos s Crnom Gorom i predstavlja nam bliskog i dragog partnera - poručio je ministar Nešić.

Bratske države

Nakon Nešića, obratio se ministar Adžić.

- Negdje smo zajednički konstatovali da dobri odnosi su u cilju svih. Zajednički smo se složili da moramo djelovati kao tim, i u onim oblastima u kojima je to potrebno, poput graničnog prelaza i omogućavanje građanima iz BiH, da lakše ostvaruju ulaske preko granica. Zato je ministar Nešić najavio inicijativu, gdje će se kontrolisati građani samo kad ulaze u državu, što će samo omogućiti manje gužve i zastoje. Ključni prioritet jeste organizirani kriminal, a vjerujem da je to i državi BiH, imamo još puno posla i da su kriminalne organizacije koje operišu u našim državama davno prešle granice i stekle uticaj i na svjetskom nivou. Moramo zajednički djelovati u suzbijanju toga. Razmjena informacija je nešto što će poboljšati takvu situaciju. Bilo je govora i o migracijama, to je aktivno i moramo promaći punu saradnju sa Fronteksom, te promaći mehanizme za borbu nelagalnih migracija. Razgovarali smo i o borbi protiv terorizma. Instiucije moraju sve češće da sarađuju i da razmišljamo o bezbjednosti u zemljama regiona. Zajednički interes nam je da dođemo da sigurnosti, te da institucije sarađuju na zajedničkom nivou. Crna Gora i BiH su bratske države - poručio je Adžić.

"Dva člana Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda"

Odgovarajući na pitanja novinara, ministar Nešić se osvrnuo na jučerašnju sjednicu Predsjedništva BiH. Istakao je da "mi iz RS nećemo dopustiti preglasavanje našeg člana Predsjedništva".

- Nažalost, u Predsjedništvu BiH sjede dva člana iz reda bošnjačkog naroda. Jasno je zašto se dešavaju takve stvari. Nakon samog rata su se dešavala preglasavanja, pozivam članove Predsjedništva da se vrate dogovoru. Mi iz RS nećemo dozvoliti preglasavanje našeg člana Predsjedništva - rekao je Nešić.



Osvrnuo se i na dvije studentice Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu koje su veličale ratne zločince.

- Ne vidim šta je sporno oko toga što su djevojke digle tri prsta na društvenim mrežama. Evo dignut ću ja tri prsta. Očigledno ovdje neko želi da digne nacionalne tenzije, ja sam za dizanje penzija i plata. Djevojke su na početku svog života i dovedene su do toga da se prijeti linčem. Kako bih zaštitio djevojku srpske nacionalnosti, tako bih i bošnjačke i hrvatske. Zločini su bili na obje strane i moramo izaći iz perioda 92-95., ne želim biti u tom periodu već u 2023. godini. Hajde da poštujemo svačije žrtve, spreman sam da se poklonim svakoj žrtvi sa svih strana.