Vučić nakon sastanka sa Stoltenbergom: Želja mi je da se dođe što prije do deeskalacija na sjeveru Kosova

Plašim se da nismo na putu koji bi nam garantovao sigurnost i bezbjednost, ali vjerujem da i ova naša i molba i zahtjev, kako god da je nazovete – NATO-u će da urodi plodom, ili većom pažnjom i siguran sam da oni ne žele u ovom trenutku da Srbi budu protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta i da moraju da napuste Kosovo, poručio je Aleksandar Vučić iz Brisela, nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

- Naš narod na Kosovu štite tri stvari: To je jedinstvo, borba i hrabrost našeg naroda pod 1, pod 2 – to je država Srbija koja je uvijek sa njima i pod 3 – to je međunarodno javno pravo. I to što bar donekle, bar jednim malim dijelom, moraju da se poštuju norme međunarodnog javnog prava i moram da budem iskren. Jedina institucija koja nešto radi kako tako u smislu očuvanja bezbjednosti jeste KFOR na Kosovu - kazao je Vučić.

Upravo je od KFOR-a, odnosno NATO-a, prije dva dana zatražio značajniju ulogu u smirivanju tenzija, iako ne vjeruje da druga strana želi da smiri iste. To je, kako kaže, čuo i od Petra Petkovića koji je, također u Briselu imao bilateralne razgovore sa Miroslavom Lajčakom.

Politike Envera Hodže

- Njihov cilj jeste da se sprovede politika Envera Hodže, Kosovo bez Srba, Kosovo sa Albanijom i to je konačna politika. Kada to vidite, ne možete da se osmjehujete i budete dopadljivi šarmantan bilo kome čak i kada bih nespretno pokušao - kazao je predsjednik Srbije u odgovoru novinarima koji su ga pratili u Briselu.

Imao je i sastanak sa evropskim posrednikom za dijalog Beograda i Prištine, ali je sastanak sa Jensom Stoltenbergom ocijenio kao najvažniji i kao korektan.

- Mi smo u pisanoj formi dostavili sve dokaze Generalnom sekretaru NATO-a. Sve što je učinjeno protiv srpskog naroda dolaskom Kurtija na vlast, o progonima, napadima na Srbe, napadima na zdravstvene stanice, na ambulantna kola, o tome koliko je Srba upucano, koliko je Srba protivpravno uhapšeno. Pokazali video snimke na kojima se vidi da Srbi koji su uhapšeni, zatim optuženi, zatim zadržani u pritvoru, u stvari ni za šta nisu krivi, jer se to na snimcima nedvosmisleno vidi. Zatražili smo da NATO preuzme kontrolu i obezbijedi život dostojan čovjeka – Srba na Kosovu, jer naša je dužnost da to zatražimo od onih koji su za to po rezoluciji 1244 odgovorni – poručio je.

Priznaje ipak da je Stoltenberg imao primjedbe na račun Srbije, a Vučić je pokušao da mu objasni o čemu se sve radi i da ukaže na neke od stvari koje nisu istinite a prenošene su u dijelu inostrane javnosti.

- Sve u svemu, mislim da je bio važan sastanak, i da smo mogli da iznesemo ono što su činjenice i da zatražimo veću bezbjednost i sigurnost za naš narod na Kosovu. Hoće li tu biti pomaka, ostaje da se vidi – dodao je.

"Nisam molio"

Kazao je da nije ni kukao, ni molio, da ne lupa ni šakom o sto, jer mu to nije manir, nije on slabić.

Ne bavi se bajkama, već odgovornim i ozbiljnim poslom, poručio je.

Preostaje mu sada i da pronađe zajednički imenitelj i u razgovorima koje je imao sa Lajčakom, pojasnio je.

- A to bi bila želja da se dođe do deeskalacije što je moguće prije, ali svakako neće biti lako - jer mu je bilo jasno, kako kaže, da u Briselu od predstavnika Albanaca niko to nije želio ni na koji način.