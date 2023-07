Husein ef. Kavazović u Kamičanima: Zabrinjava veliki broj zločinaca koji su još na slobodi

U Kozarcu, kao i ranije u Srebrenici, svjedočimo onome što je bio zločin, onome što je učinjeno nad nevinim osobama, i uvijek se iznova pitamo kako se to moglo dogoditi, koja je to bila svijest i kakva je to savjest koja je dozvolila da se ovoliki broj ljudi ubije, izjavio je danas u Kamičanima reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović, prije dženaze za dvije žrtve Prijedora i doline Sane.



"Onaj ko ubije jednog čovjeka, kao da je cijeli svijet ubio"

- Mi znamo, o tome nas uče naše svete knjige, da onaj ko ubije jednog čovjeka, kao da je cijeli svijet ubio. Međutim, moramo biti svjesni da takvih ljudi među nama ima, njih treba proganjati i izvesti ih pred lice pravde - kazao je reisu-l-ulema.

Naglasio je da posebno zabrinjava činjenica da je još veliki broj zločinaca na slobodu, i da veliki broj predmeta još stoji u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Veliki broj zločinaca na slobodi

- Također, ono što je primjetno jeste da još veliki broj lica nisu pronađena, koja su ubijena u zločinima i genocidu, to je nešto nedopustivo nakon svih ovih godina. Smatram da je ovo nedopustivo i da u moralnom smislu naše društvo nije položilo ispit. Ako možemo govoriti o moralu, nije ga bilo devedesetih godina, nema ga ni danas, to zabrinjava. Mislim da svakog normalnog čovjeka, koji ima imalo svijesti i savjesti o onome što se događalo, trebalo bi da zabrine ova činjenica da veliki broj predmeta, zločinaca koji su na slobodi, nije procesuiran, i da veliki broj ljudi koji trebaju biti sahranjeni, ukopani, još čeka na to. Koliko će to trajati, ne znam, ali znam da bi svi trebali dići glas protiv toga i obračunati se sami sa sobom. Ovo je obračun sa svima nama, ne samo za zločincima, nego i s nama koji tome svjedočimo i šutimo na sve to - poručio je reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović.

Reisu-l-ulema će danas predvoditi dženazu za dvije žrtve Prijedora i doline Sane.