Feraget: Danas smo dobili odgovor na pitanje ko bi mogao biti sljedeći

Ifet Feraget, advokat porodice Memić, dao je izjavu nakon presude u kojoj su Hasan Dupovac i Alisa Mutap osuđeni za prikrivanje dokaza u slučaju "Dženan Memić".

- Očekivao da će se ovo desiti. Najavio sa osuđujuću presudu, naravno ja je ne pišem, nisam znao ishod. Zadovoljan sam, iako je moglo biti i bolje. Pa gledajte vrlo je teško i jednostavno objasniti ovaku kompleksnu i pravnu situaciju. Ovako u najkraćem ja bih mogao reći da podrivanje provođenja djela pravde predstavlja zločin. Pravda je spora, ali dostižna, ali u bukvalnom smislu to znači da u rijetko zasluženoj kazni umakne krivac.

"Sud BiH je uzeo"

Evo danas smo dobili dva krivca, dva osuđenika, Alisa Mutap za koju je Dalida rekla: "Ja nju ne dam" evo Sud BiH je uzeo. Hasan Dupovac koji je Murizu čestitao prije sedam i po godina što je mene angažovao kao advokata. Ja sam Murizu rekao to je licemjerna čestitka i dokaz da smo na pravom putu.

Zadovoljan sam zato što je ovo vjetar u leđa istrazi o ubistvu Dženana Memića. Zadovoljan sam zato što su ovo činjenice koje se mogu vrlo jednostavno potvrditi da je sve ovo moglo i trebalo i moralo znati Tužilaštvo KS. Kantonalno tužilaštvo je svjesno i namjerno istragu vodilo na način da se događaj prikaže kao saobraćajna nesreća, fingirali su amneziju, Alisino lažno svjedočenje je bio način da se cijela priča zavede na krivi trag.

Kantonalno tužilaštvo je prihvatilo tu igru i u konačnici danas smo dobili odgovor na pitanje ko bi mogao biti sljedeći. Krivičnu prijavu sam podnio protiv 45 lica, glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić, osam tužilaca od kojih neki rade i ovdje u Tužilaštvu, Ivana Petković Mladen Furtula, Tihomira Jurke, Vlade Kneževića čiji je sin tužilac USKOK-a u Hrvatskoj valjda će imati vremena da o svemu ovome razgovaraju - rekao je Feraget, i nastavio:

"Mafija bila jača"

Zdravko Knežević nam je poručio da je mafija bila jača, evo ipak smo mi jači, jača je BiH s ovom presudom koliko toliko. Ovo je veliki korak i pokazatelj da oštečeni mora biti uporan, da se svi zajedno moramo uključiti i mediji i javnost i na kraju krajeva očekujemo da će ta istraga vezana za ubistvo polučiti rezultate.

Nekidan smo čuli izjave o Hitnoj pomoći koje su vrlo šokantne. Ne mogu iznositi detalje. Svi su znali da je Dženan ubijen, svi su se trudili da se ta informacija sakrije i trudili se da se prikaže kao saobraćajna nesreća.

Zbog toga tužilaštvo ima vrlo težak i odgovoran posao u nastavku. I ja isto tako želim da se zahvalim Ćazimu Hasanspahiću, Dubravku Čampari. Pozivam glavnog tužioca Kajganića da ponovo stavi u fokus ova dva slučaja, slučaj "Dragičević", jer bez toga ne možemo ići naprijed jer vladavina prava je snaga koja čuva demokratiju, a bez demokratije mi nemamo budućnost.

Slobodna ocjena dokaza sudije Branka Perića je zakonski institut u kojoj mjeri je on profulio, da tako kažem, zato što je subjektivno tako mislio, odnosno kompletno vijeće, odnosno da li je eventualno postojala namjera da se donese takva presuda. To je posao za Tužilaštvo. Postoji krivično djelo kršenje zakona od strane sudije. Ta procjena dokaza nije neko neograničeno pravo.

Visok stepen ljudskih prava

Ovdje je sud stekao dojam da je puno veća vjerovatnoća da su ovi ljudi krivi.

BiH ima deklarisan visok stepen ljudskih prava. Evropska konvencija čak i ne traži da se na ovakvu presudu mora imati pravo žalbe. Naš zakonodavac je 2003. godine dozvolio i pravo žalbe na ovakvu presudu. To pravo će iskoristiti ovi osuđeni, a vjerujem i Tužilaštvo u pogledu visine kazne, tako da trećestepno vijeće će dionijeti onu konačnu pravomoćnu odluku onda imate Ustavni sud i Strazbur itd. U pravu nisu stvari tako jednostavne.

To je pravo izbora optuženih da ne dođu na izricanje presude, to im se ne može uzeti za zlo. To je njihovo pravo. Nadam se da nisu znali kakva će presuda biti.