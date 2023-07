U skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja KS, a zbog organizacije javnog događaja na trgu "Susan Sontag" u subotu, 22. jula od 18.00 do 24.00 sati doći će do privremene potpune obustave saobraćaja u ulici Branilaca Sarajeva (od raskrsnice sa ulicom Ćemaluša do raskrsnice sa ulicom Kulovića), što će dovesti do izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza.

Linije koje polaze sa Dom Armije mjenjaju polazni terminal, te umjesto sa Doma Armije polazit će sa terminala Drvenija.