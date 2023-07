Može li izmijenjeni Zakon o VSTV-u dobiti podršku u Parlamentu?

Pred zastupnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u ponedjeljak bi trebalo da se nađe Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Za Ustavnopravnu komisiju u ovom zakonskom rješenju nema ništa sporno. Ali, ima za međunarodnu zajednicu.

I pored upozorenja međunarodne zajednice, pred državne parlamentarce će izmjene i dopune Prijedloga Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH usvojene u maju. Ministru pravde BiH Davoru Bunozi poznate su sugestije onoga što je usvojilo Vijeće ministara BiH, no na to se, čini se, u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine niko ne obazire, piše BHRT.

- Koristimo priliku da izrazimo zabrinutost, jer će se, prema našoj procjeni, nazadne izmjene Nacrta zakona, urađene u posljednjem trenutku, negativno odraziti na obim podataka za prijavu, te potencijalno, predstavljati prepreku praktičnoj realizaciji sistema provjere finansijskih izvještaja koji se Nacrtom zakona uvodi - naveli su iz OSCE-a na njihov upit.

Vraćanje odredbe

- Prijedlog ambasadora jeste da se vrati odredba koja je bila u prvobitnom nacrtu zakona, a koja se odnosi na obvezu objavljivanja srodnika sudaca i tužitelja na internetskoj stranici VSTV-a, i treća sugestija veleposlanika je bila da se ne navode posebno zakoni koji bi se trebali primjenjivati prilikom dodatne provjere imovine sudaca i tužitelja. Vrlo važna stvar u ovom zakonu jeste formiranje posebnog odjela za integritet koji bi bio pri tajništvu VSTV-a i koji bi provjeravao imovinu sudaca i i tužitelja, kao i njihovih srodnika koji žive u zajedničkom domaćinstvu - navodi ministar pravde BiH Davor Bunoza.

Osim kritika državnim ministrima, nije izostalo ni upozorenje međunarodne zajednice predsjedavajućima klubova u Zastupničkom i Domu naroda državnog parlamenta. Poznavaoci pravosudnog sistema već duži period upozoravaju na važnost Zakona o VSTV-u.

- Vrlo je važno da se već sada se ubrza, intenzivira na novom zakonu o VSTV-u koji bi trebao da održava sve one dobre standarde integriteta, odgovornosti i nezavisnosti pravosudnog sistema. Bez toga mislim da je sasvim jasno, i pokazale su to godine iza nas, nije moguće očekivati iskorak u smislu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala - smatra Srđan Blagovčanin, Transparency International BiH.

Šta je prioritet?

- Prioritetno je zakon o VSTV-u, prioritetno je da se uvedu kontrole i da se uradi jedan veting sudija i tužilaca, u smislu njihovih imovinskih kartona, da vidimo ko su korumpirane sudije i tužioci, da se oni maknu iz sistema i da se stekne jedan osjećaj odgovornosti prema svom poslu - mišljenja je direktor BIRN-a BiH Denis Džidić.

Može li Zakon o VSTV-u dobiti podršku u Parlamentu niko ne zna, kao što niko ne zna ni da li funkcioniše državna vlast, uključujući Vijeće ministara BiH. Da problemi postoje, jasno je i iz poruke lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića.

- Pokušavamo složiti termine, ponedjeljak, utorak ili srijedu, kad bi zajedno sjeli više puta da omogućimo da Vijeće ministara može normalno funkcionirati i donositi sve one odluke koje smo i najavljivali da ćemo imati u sedmom mjesecu. To bi značilo sve one zakone, prije svega s područja prava, i sukob interesa VSTV koji je već u proceduri itd... - kaže Čović.

Zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću naglašen je kao jedan od 14 prioriteta Evropske komisije. Samim tim teško je ne očekivati novu reakciju međunarodne zajednice koja kritikuje predloženo zakonsko rješenje. Pitanje je - do kada će pravosuđe u Bosni i Hercegovini biti rak rana bh. društva?