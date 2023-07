Konakovića optužili da je privilegovan, brzo ih demantovao

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković je na društvenim mrežama podijelio nekoliko fotografija iz bolnice, gdje se njegova supruga Dalija nedavno porodila. To je u komentarima izazvalo kritike, jer neki drugi supružnici nemaju pravo da posjećuju porodilje.

Nakon toga je ponovo reagovao Elmedin Konaković te pojasnio da u Opštoj bolnici „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ ne postoji nikakva zabrana tog tipa.

- U Opštoj bolnici rodile su se naše dvije kćerke. Opšta bolnica dozvoljava prisustvo na porodu očevima koji izraze želju da prisustvuju. Dozvoljavaju očevima da vide djecu, potrebno je uredno se najaviti odgovornim osobama. Mi smo ovog puta imali i specifičnu situaciju, starija kćerka je nekoliko dana prije poroda supruge operisala krajnike u istoj bolnici, još je mala, 6,5 godina, terapija i tretman ne idu baš lako bez mame, sve sam pokušao.

Supruga je zbog toga bila smještena u dijelu zgrade koji zovu “izolatorij”, izdvojen od dijela u kojem leže trudnice ili majke koje su rodile djecu, a Kiana provela neko vrijeme uz majku. Potrebni nalazi, brisevi, pravila vrlo striktna. Ulaz sa stražnje strane jer ulazak u dio gdje su sale za porod nije dozvoljen.

Potpuno podržavam sve one koji traže da se u svim bolnicama omogući lakše prisustvo očeva i posjeta nakon poroda. Ljekari kažu da naravno postoji i razlika za prirodne porođaje i operacije “carski rez”, vrijeme oporavka i zadržavanja u bolnici. Ne znam samo kako sam odgovoran jer se to na KCUS-u i još nekim bolnicama ne dešava, to baš nisam shvatio? Od novog menadžmenta KCUS-a tražit ćemo da to obavezno mijenjaju, na ovaj aktuelni baš i nemamo uticaj – naveo je.