Adnan Ćerimagić za "Avaz": EU na čekanju barem do 2026.

Odgovor na usvajanje neustavnih zakona u NSRS jedinstven je u Vašingtonu, Briselu i Londonu, jer svi su svjesni da se radi o napadu na ustavnopravni poredak BiH, kazao je za „Avaz“ Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost (ESI). Dodaje da je jedinstven stav međunarodne zajednice da su antidejtonski zakoni, intervencijom visokog predstavnika, stavljeni van snage i da nemaju pravne posljedice.

- Zbog toga je i samo potpisivanje ukaza o proglašenju tih zakona pitanje koje je vezano za krivični zakon i pravosuđe u BiH. Poruka EU i SAD je da ti zakoni nikako ne smiju postati dio realnosti, a u isto vrijeme politički akteri moraju razgovarati ne samo o tom već i o drugim pitanjima vezanim za reforme u BiH - rekao je Ćerimagić.

Nije spreman

Tihe finansijske sankcije, koje RS već osjeća, dio su ukupnog odgovora na poteze Milorada Dodika, kaže Ćerimagić, podsjećajući da je odgovor iznuđen nakon što je vlast u RS, krajem 2021. godine, počela s urušavanjem institucija u BiH. Te su aktivnosti prepoznate kao dio šireg plana koordiniranog s Moskvom. Zato je, dodaje, odgovor na poteze RS usaglašen između svih 27 zemalja članica EU, pa i s Mađarskom.

- Prostor Milorada Dodika za njegovo uobičajeno djelovanje se sužava. Godinama je kroz svoju politiku koristio tuđi pogrešan korak ili bi eskalirao situaciju do trenutka kada bi za korak nazad tražio ustupke. Ključ problema međunarodne zajednice u ovom trenutku je što i dalje očekuje kompromise unutar BiH, iako je jasno da Dodik nije spreman na to - istakao je Ćerimagić.

Pojašnjava da se RS i Srbija nadaju drugačijem omjeru snaga nakon izbora za Evropski parlament i slabljenju Bajdenove (Biden) administracije.

Drugačije karte

- Bez podrške SAD i EU teško će biti naći dugotrajnija rješenja i stabilnost u BiH. Ključ je što se Banja Luka i Beograd trude da „pojedu“ ovo vrijeme, ovu aktivnost SAD, kao i usaglašenost Berlina i Pariza o zapadnom Balkanu i da dočekaju, eventualno, geopolitičke okolnosti kada bi karte možda bile podijeljene drugačije - zaključio je analitičar Ćerimagić.

Komentirajući najave da bi BiH do kraja godine mogla otvoriti pregovore o članstvu s EU, Ćerimagić kaže da u Briselu niko nije pretjerano zainteresiran za to, već je to priča koja je stvorena u BiH i njoj prijateljskim zemljama. Realnijim smatra da se to desi do kraja 2026., do kraja mandata ove vlasti.

Trojka pod udarom

Navodi da je trojka u Sarajevu pod ogromnim udarom zbog politike kompromisa na kojoj insistira te da RS, da zaista želi dogovor, njihov svakodnevni život ne bi činila nemogućim. Međutim, Ćerimagić smatra da Banja Luka ne želi smirivanje situacije.

- Trenutna politika vladajuće koalicije u RS je slična politici na sjeveru Kosova - eskaliranje situacije, traženje maksimuma i optužbe na račun druge strane. Bojim se da su kalkulacije da se čeka naredna godina - kazao je Ćerimagić.