Učenici iz KS osvojili 29 medalja i jednu počasnu medalju na međunarodnoj STEM olimpijadi u Parizu

Učenici iz Kantona Satajevo osvojili su 29 medalja i jednu počasnu meddalju na međunarodnoj STEM olimpijadi koja je održana od 18. do 23. jula u Parizu.

Iz Kantona Sarajevo Bosnu i Hercegovinu je predstavljalo 20 učenika i to iz Prve bošnjačke gimnazije, Druge gimnazije i Katoličkog školskog centra Sv.Josip - opće realne gimnazije. Među njima su: Maximillian Jelačić, Maša Mlinarević, Merjema Ljubović, Deni Bezdrob, Benjamin Đozić, Haris Torlak, Sarah Jance, Ema Srna, Ammar Pašanović, Adian Krivić, Faruk Ibrahimović, Benjamin Mujkić, Nađa Hadžiabdić, Annur Mešić, Bilal Avdibašić, Sukejna Hodžić, Tarik Lokmić, Abazi Latif, Azra Planja i Selina Bošnjaković.

Bh. takmičari su pokazali odlično znanje iz predmeta: nauka, matematika i kodiranje što je rezultiralo osvajanjem 16 zlatnih medalja, devet srebrnih, četiri bronzane medalje i jednom počasnom medaljom.

Naši učenici su iz matematike osvojili 12 medalja (četiri zlatne, pet srebrnih, tri bronzane medalje). Osvojena je i jedna počasna medalja.

Iz predmeta nauka osvojeno je 14 medalja (devet zlatnih, četiri srebrne i jednu bronzanu medalju), a iz predmeta kodiranje osvojene su dvije zlatne medalje.

Ekipna zlatna medalja osvojena je iz oblasti Do it yourself (Uradi sam).

Zlatne medalje osvojili su: Faruk Ibrahimović (Kodiranje), Benjamin Mujkić (Kodiranje), Haris Torlak (Nauka), Deni Bezdrob (Nauka), Benjamin Đozić (Nauka), Sarah Jance (Nauka), Erna Srna (Nauka), Ammar Pašanović (Nauka), Adian Krivić (Matematika), Nađa Hadžiabdić (Matematika) Annur Mešić (Matematika), Azra Planja (Matematika), Annur Mešić (Nauka), Latif Abazi (Nauka), Maximillian Aaron Jelačić (Nauka) i ekipna (Do it yourself): Bilal Avdibašić, Azra Planja i Sukejna Hodžić.

Srebrne medalje osvojili su: Maša Mlinarević (Nauka), Merjema Ljubović (Nauka), Benjamin Đozić (Matematika), Erna Srna (Matematika), Bilal Avdibašić (Matematika),Tarik Lokmić (Matematika), Latif Abazi (Matematika), Azra Planja (Nauka), Sukejna Hodžić (Nauka)

Bronzane medalje osvojili su: Ammar Pašanović (Matematika), Selina Bošnjaković (Matematika i Nauka) i Maximilian Aaron Jelačić (Matematika).

Počasnu medalju osvojila je Sukejna Hodžić iz Matematike.

U pratnji učenika bili su profesori: Adnan Šalaka, Emina Karajica i Amira Okerić.

Na STEM olimpijadi je učestvovalo 440 takmičara iz 22 zemlje, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.