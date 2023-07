Vremenska prognoza za narednih 15 dana: Stižu promjene…

Nakon vedrog i pretežno sunčanog početka sedmice, prodor nestabilnog zraka sa sjeverozapada, u utorak poslije podne i u srijedu, na području sjeverne, sjeveroistočne i djelimično centralne Bosne i Hercegovine usloviće kišu, pljuskove i grmljavinu.

Znatno svježije

Naveo je u ovo u saopćenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

- Od četvrtka ponovo stabilno vrijeme, ali i znatno svježije. Do kraja mjeseca zadržaće se pretežno vedro uz blagi porast temperature zraka. Na jugu zemlje pred kraj mjeseca, nakon kraćeg prekida izgledne su ponovo tropske noći. U Bosni očekivane maksimalne temperature zraka ponovo će biti iznad trideset stepeni - navedeno je.

Na jugu manje padavina

- Jutarnje temperature varirat će pretežno od 17°C do 22°C u Bosni, na jugu i krajnjem sjeveru do 25°C, uz osjetno niže vrijednosti u četvrtak i petak. Maksimalne vrijednosti temperatura zraka dosezat će i do 40°C u utorak, a pred kraj sedmice oko 30°C u Bosni i 33°C na području Hercegovine. U prvoj sedmici augusta prema raspoloživim sinoptičkim kartama prognozira se relativno stabilno i pretežno vedro. U srijedu i četvrtak (02. i 03.08.) u popodnevnim satima moguća je kiša ili lokalni pljusak. Na jugu Hercegovine, mogućnost pojave padavina je manja u odnosu na ostatak zemlje - zaključili su.

Na kraju se navodi da će jutarnje temperature zraka varirat između 13°C i 18°C u Bosni, u Hercegovini do 22°C. Najviše dnevne temperature uglavnom u rasponu od 25°C do 30°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 34°C.