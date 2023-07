Šejh Sead Halilagić: Jevmul-ašura je dan pun bereketa

Jevmul-ašura je mubarek dan pun bereketa, izjavio je za agenciju MINA šejh Hadži Sinanove tekije u Sarajevu Sead Halilagić, povodom Dana ašure, javlja Anadolu.

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, deseti dan mjeseca muharrema 1445. hidžretske godine, koji se u islamskoj tradiciji naziva Danom ašure ili Jevmul-ašura, obilježava se danas, 28. jula.

Šejh Halilagić je podsjetio da Allah u mjesecu muharremu daruje brojne blagodati, a da deseti dan ovog mjeseca ima posebno odabrano mjesto među mubarek danima.

- Ovaj dan odlikovan je brojnim vrijednostima. Vrijeme mu je posebna Allahova milost i blagoslov koje nama, grešnim robovima, Veličanstveni Gospodar daruje i pruža nam priliku za oprost i uvećanje nagrade za hajr koji u njemu učinimo, radi čega je Dan ašure i nazvan jevmuz-zina (dan ukrasa) - naveo je Halilagić.

Rekao je da se u hadisima kaže da je Allahov Poslanik postio Dan ašure i naredio da se posti taj dan, te da post na Dan ašure briše grijehe iz prošle godine.

- Naš uzor, Allahov Poslanik, a.s., podsticao je pripadnike svoga ummeta da poste ovaj dan i naglasio da je post u njemu najvredniji nakon ramazanskog posta. I prije nego što je ramazanski post propisan kao obavezni, naš voljeni Poslanik, a.s., postio je Dan ašure. Čak su i mušrici znali za vrijednost ovog dana, te su ga i oni provodili u postu. Sunnet je postiti uz Jevmul-ašuru i dan prije i dan poslije, kako bi se razlikovali od nemuslimana, mada nije pokuđeno da se posti samo Dan ašure - kazao je Halilagić.

Dodao je da je ovaj dan nazvan i idul-enbijai – "bajram poslanika", jer je u njemu Allah iz "Svoje plemenitosti i dobrote, počastio mnoge najodabranije Svoje robove, poslanike, posebnim ikramima, darujući im Svoju milost i spas".

- U hadisu se kaže da je to dan u kojem se zaustavila lađa na brdu Džudijj, pa ga je Nuh, a.s., postio. Nuh i vjernici su, nakon šestomjesečnog potopa, a na Jevmul-ašuru, pristali na kopno živi i zdravi. Poslanik Nuh je u znak zahvalnosti Gospodaru svjetova postio taj dan i vjernicima naredio da poste. Kad se približilo vrijeme iftara Nuh je rekao svojim sljedbenicima da svako od njih donese ono šta ima od hrane da se spremi iftar. Neko je donio malo pšenice, neko malo riže, neko nešto drugo. Nuh, a.s., pomiješao je sve artikle i napravio ukusno jelo koje su iftarili. Allah je spustio svoj obilni bereket na ovo jelo i zajedničku sofru te su se svi zasitili. Jelo su nazvali 'selamet lokma', i to je prvo jelo napravljeno nakon potopa. Još od tog vremena jelo nosi naziv ašura. Ljudi širom svijeta su to prihvatili za običaj i održali ga do danas, a i mi ovdje u Bosni - naveo je šejh.

Dodao je da je na ovaj dan Allah, dž.š., izabrao porodicu poslanika Muhammeda za šehadet.

- Desetog muharrema 61. godine po Hidžri, unuk Poslanikov hazreti Husein, r.a., sa 72 člana svoje porodice i prijateljima, ubijen je na Kerbeli u Iraku. Ovaj tragični događaj Poslanik, a.s., najavio je još pola stoljeća prije njegovog dešavanja. Ova tužna vijest, dobivena od Džibrili-emina, izazvala je kod Poslanika, a.s., žalost. Hzr. Husein se suprotstavio uzurpaciji vlasti od nedostojnog Jezida ibni Muavije, spašavajući muslimane od opće bruke i sramote. On je za istinu i pravdu, za islam, žrtvovao sve čime je raspolagao: imetak, položaj, zdravlje, porodicu i na kraju vlastiti život. Veličanstveni Allah je odabrao ovu plemenitu grupu za šehadet na ovaj mubarek dan, jer je svaki hajr koji se u njemu učini znatno vredniji nego u drugo vrijeme, kako bi im darovao visoke mekame i da bi ih, ako Bog da, smjestio uz poslanike i hulefai-rašidine - objasnio je šejh, istaknuvši da je Jevmul-ašura i prilika da preispitamo naš odnos prema Poslaniku i Ehli bejtu.

Naglasio je da na ovaj mubarek dan treba bogatije opskrbiti svoju porodicu, "pa će cijela godina biti berićetna".

- Abdullah ibn Abbas, r.a., smatra da sveti mjeseci, a i u njima Jevmul-ašura, imaju posebno mjesto kod Allaha i da se treba dobro čuvati od činjenja zabranjenog i pokuđenog, jer se u njima učinjeni grijesi uvećavaju. Treba činiti samo dobro, a koje se višestruko nagrađuje - naveo je Halilagić.

Poručio je da je pred nama "od Gospodara Uzvišenog pružena prilika da činimo dobro i da se očistimo od grijeha".

- Učinimo svi iskrenu tevbu i učimo istigfar, zikr i Kur'ani-kerim pa zamolimo za oprost Allaha Milostivog za sebe, porodicu, prijatelje i muslimane. Zamolimo Ga da nas obaspe rahmetom i uputi na dobro, te da nas ujedini i pomogne. Ne propustimo da postom, kao jednim od najvrednijih ibadeta, ovih dana, a posebno na Jevmul-ašuru, oživimo sunnet našeg Poslanika i da tako iskažemo pokornost Allahu, da se približimo Njemu Veličanstvenom i dobijemo Njegovo zadovoljstvo, blizinu i ljubav. Opskrbimo svoju porodicu i pomozimo potrebne. Napravimo jelo ašuru i podijelimo ga s porodicom, prijateljima i komšijama, te im se približimo, usrećimo ih i podijelimo radost mubarek dana. Izgrađujmo i jačajmo zajedničke bratske odnose i pomažimo se u hajru - zaključio je Halilagić.