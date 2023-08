U Brčko distriktu svaki dan sve više zaraženih životinja, eutanazirane 1.102 svinje

Krizni štab za praćenje afričke svinjske kuge na području Brčko distrikta saopćio je danas da se stanje na terenu svakodnevno usložnjava.

- Svaki dan broj zaraženih životinja, kao i broj gazdinstava, se povećava i trenutno ih je 55, a eutanazirane su 1.102 svinje - rekao šef resornog odjeljenja brčanske vlade Milenko Ninković.

Krizni štab je utvrdio i prijedlog visine odštete za ugrožena gazdinstva, koja se kreću od 6,5 KM za prasad do 1.300 KM za suprasne krmače.

- Naš prijedlog o kome će konačnu riječ dati brčanska vlada, što se visine odštete tiče, identičan je onom u RS. Prasad do 35 kilograma težine bit će obeštećena sa 6,5 maraka. Svinje od 35 do 80 kilograma su pet maraka, svinje od 80 do 130 kilograma su 4,20 konvertibilnih maraka, za suprasne nazimice, priplodne krmače i nerasti, predlaže se iznos od 1.000 maraka dok suprasna krmača je 1.300 maraka, s tim da se na sve dodaje i PDV - rekao je Milenko Ninković.

U ovoj fazi Krizni štab je predložio da se iz sredstava rezervi izdvoji milion maraka.

- Ovaj iznos bi bio korišten i za nabavku hemijskih i fizičkih sredstava za eutanaziju svinja, a potrebno je angažovati i dodatni broj osoba koje će raditi na eutanaziji i zbrinjavanju životinja - naveo je Ninković.

U tom smislu Ninković poziva sve zainteresovane stanovnike Distrikta koji žele pomoći u ovom poslu, da se jave na broj telefona 049/490-172, te kaže da će im biti plaćena dnevnica od 150 maraka, a dobit će i svu neophodnu zaštitnu opremu, uz još jedno podsjećanje da svinjska afrička kuga nije opasna po ljude.