Bivši ambasador BiH u SAD o sankcijama: Nije neočivano ako se zna njihov stav i odnos prema RS

Sankcije nisu način kako bi BiH trebalo da funkcioniše i SAD šalju jako lošu poruku, rekao je za RTRS bivši ambasador BiH u SAD Bojan Vujić, a blizak SNSD-u.

Kaže da ovo nije neočekivan potez SAD, ako se zna „kakav je njihov stav i odnos prema RS.“

- Mislim da se neće smanjiti političke tenzije u BiH. Sjećam se u jednom razgovoru sa visokim američkim zvaničnikom kad sam ga pitao zašto pokušavaju da oduzmu imovinu RS s obzirom da joj to pripada Dejtonom, on je rekao da nije advokat i da nema odgovora na to pitanje. Mislim da sam vam time svime rekao - kazao je Vujić.

Poručio je da zvanični RS brane Dejtonski sporazum.

- Uvijek su branili interese svog naroda, Ustav i Dejtonski sporazum - ocijenio je Vujić.