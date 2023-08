Stevandić: Američke sankcije rezultat lične pakosti i podstaknute iz Sarajeva

Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić prokomentarisao je za RTRS američke sankcije na kojima je, između ostalih, i on završio. On je kazao da su one rezultat „lične pakosti i da su podstaknute iz Sarajeva, kako bi se kreirala priča o navodnom rušenju Dejtonskog sporazuma.

- Svi zakoni ostaju na snazi. Ove sankcije pokazuju da oni nemaju druge mehanizme - nemaju mehanizam u Vijeću sigurnosti UN-a u kojem se suočavaju sa vetom Rusije i Kine, kao što nemaju ni u EU, gdje ne postoji konsenzus. Ovo je znak geopolitičke nemoći - rekao je Stevandić.

Slabljenje pozicije RS

On je istakao da iza svega stoji "namjera slabljenja pozicije RS, kao i pokušaj narušavanja dobrih odnosa RS i Srbije."

Stevandić je rekao da je cilj predstavnika SAD u BiH da naprave "razdor između rukovodstva RS, prvenstveno predsjednika entiteta Milorada Dodika i njega kao predsjednika Parlamenta."

On je istakao da je "fazu prijetnji i ucjena prošao još dok je bio u SDS-u i da ga nikakve prijetnje neće spriječiti da poštuje volju narodnih poslanika i građana."

- Mene nisu izabrali ambasadori, već narodni poslanici - poručio je Stevandić.

Stevandić kaže i da nikada do sada nije dobio veću podršku čestitih, pristojnih i obrazovanih ljudi. S druge strane, kako je rekao, na društvenim mrežama nižu se negativni komentari.