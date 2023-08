Institut za razvoj mladih KULT najavio je, za period od 24. do 27. avgusta u Konjicu, Kamp aktivizma u zajednici. Prijave traju do 11. avgusta do 12.00 sati.

Događaj je namijenjen mladim osobama koje žive u nekoj od općina/gradova Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Goražde, Gradiška, Istočno Sarajevo, Mostar, Novo Sarajevo, Prozor – Rama, Prijedor, Rudo, Ugljevik i Vitez - navode organizatori. Poziv je dostupan i na web stranici https://s.mladi.org/ljk

Institut za razvoj mladih KULT organizira Kamp aktivizma u zajednici, u okviru Projekta 'Jačanje kapaciteta mladih iz 13 partnerskih zajednica'.

Taj projekt je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu 2 - ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija i provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.