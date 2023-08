Muminović o Mandiću: Zapisnik dokazuje da je govorio kako mu je svejedno da li će se stadion zvati Asim Ferhatović Hase

Pojašnjava da tek nakon što je vijeće izglasalo njegovu inicijativu da je on bio primoran da to uvrsti u budžet.

- On je doslovno rekao da ga ne zanima kako će se stadion zvati, ali da po svaku cijenu želi da se tu napravi Nacionalni stadion. U tri godine mandata načelnik niti jednu KM nije predvidio za FK Sarajevo, nego su to vijećnici riješili amandmanom. Na prijedlog mog Kluba Muminović-Katica sam predložio sredstva za FK Sarajevo i oko toga se digla čitava fama. Sjednica je prekidana, budžet je padao, jer načelnik nije hitio dati novac za Sarajevo – kaže Muminović za portal „Avaza“.

Ističe da što se tiče opoziva vijećnici samo pokreću inicijativu, a konačan sud daju građani. Mišljenja je da se u posljednje tri godine u Općini Centar radilo veoma loše.

Kap koja je prelila čašu

- Za moj Klub vijećnika kap koja je prelila čašu je priča oko FK Sarajevo – oko ugovora, oko dodjele stadiona i onda zaključak koji je donio na Kolegij da se iza leđa OV dogovori sa Nogometnim savezom BiH u tri tačke i to da Stadion Asim Ferhatović Hase ne nosi više to ime, da FK Sarajevo nije zagarantirano da će na tom stadionu igrati utakmice i treće da NSBiH bude upravitelj istog. To je crvena linija i to nećemo nikad dozvoliti – poručuje Muminović za "Avaz".

Zaključuje da niko nije protiv izgradnje modernog stadiona, ali da je uslov da se ne mijenja ime Asim Ferhatović Hase i da je prioritet da FK Sarajevo zadrži tu pravo igranja utakmica.