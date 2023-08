Abdulmelik Pehlić život stavio u kofer i odlučio da proputuje svijet: Tuđem se divimo, a imamo bolje u svojoj državi

Putujete svijetom, a istovremeno radite i zarađujete. Niste vezani za kancelariju, a radno mjesto vam je ondje gdje se trenutno nalazite. To zvuči kao san o kojem maštaju, moglo bi se reći, svi. Svaki dan vam je drugačiji i svaki radni sat ima neku svoju posebnost, a mladi poduzetnik koji je odlučio da svoj život spakuje u kofere te proputuje svijet jeste Abdulmelik Pehlić (26), koji dolazi iz Velike Kladuše.

- Putovanja su nešto što me cijeli život motiviralo i nekako pratilo, od toga da sam svoj akademski život i karijeru birao po tome koliko ću biti fleksibilan za putovanja, do toga da sam uvijek bio spreman kompenzirati i žrtvovati neke druge stvari zarad putovanja. Budući da sam rijetko nalazio sagovornike i istomišljenike, a onako gorio od avantura i želje da nekome prenesem dojmove, krenulo je i moje postavljanje na društvene mreže. Prvo je to bio Instagram, pa TikTok, na kojem sam velikom brzinom uzeo zamaha, pa na kraju i Facebook, koji, također, nevjerovatno brzo raste - kazao je Pehlić.

Dodao je i to da su danas njegove mreže postale kanali na kojima se mogu pronaći zanimljivosti s lokacija iz cijelog svijeta, ali i Bosne i Hercegovine, te savjeti i priče u vezi s putovanjima.

Putovanja koštaju, a Pehlić kaže da je bio spreman da se odrekne određenih stvari kako bi sebi omogućio put u zemlju koju želi posjetiti te je otkrio da na početku svoje avanture nije nailazio na saradnju, međutim, kako je on napredovao u kreiranju sadržaja, ponude su počele pristizati, što mu je znatno olakšalo.