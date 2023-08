U BiH više turista nego prošlog ljeta: Vrhunac se očekuje tokom Sarajevo Film Festivala

Tokom juna ove godine Bosnu i Hercegovinu posjetilo je oko 160 hiljada turista, što je značajno više nego protekle godine u istom razdoblju. Prema podacima agencija za statistiku, 75 posto je stranih, a 25 posto domaćih turista. Zabilježen je veliki broj noćenja u smještajnim kapacitetima, a u Sarajevu uoči Sarajevo Film Festivala očekuje se još veći broj turista, kažu iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Turizam ove godine u našoj državi cvjeta. Ulice Sarajeva i ostalih bosanskohercegovačkih gradova su pune turista, koji se za dolazak u Bosnu i Hercegovinu odlučuju, kako kažu, zbog prirode, ali i dobre hrane, piše BHRT.

„Nevjerovatno je, prelijepo mjesto, dobro je.“; „Ljudi su dobri, hrana veoma lijepa, ljudi su baš baš dobri.“; „Atmosfera je veoma ugodna, nismo očekivali ovo, da budem iskren. Ljudi su druželjubivi, mislim da su Bosanci kul.“; „Sviđaju mi se šopovi, kultura, ljudi su veoma dobri, cijene su jako dobre.“; „Moja omiljena stvar u Bosni i Hercegovini je definitivno pita i ćevapi, to su moje omiljene stvari na svijetu.“, govore turisti.

Tradicionalna radinost

Većinu turista zanima i tradicionalna radinost, tako da se nerijetko iz naše zemlje vraćaju sa rukotvorinama starih zanatlija.

- Imamo strašno puno dijaspore i normalno da ta dijaspora i kupuje, da li džezvu, da li tavu i dosta njih kupuje neke sitnice. Najviše što kupuju su ove neke tradicionalne stvari, a to su setovi za džezve, magneti bakreni i tako te neke stvari što su rukotvorine. Najčešće recimo oni sjede i piju kafu u bosanskim kafanama pa im je interesantna ona džezva, fildžan i tacna.

Turizam je bitna grana privrede u Sarajevu i može se reći da je pokretač toga Sarajevo Film Festival koji je u ekonomskom i marketinškom smislu broj jedan, kažu iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Rast noćenja

- Prema našim podacima u Kantonu Sarajevo je zabilježen rast kako dolazaka, tako i noćenja od 20 do 30 posto. Između ostalog špica i sezona naše turističke sezone koja traje 12 mjeseci to je u avgustu mjesecu, naravno Sarajevo Film Festival koji je naš najveći brend. On je široko izvan granica Bosne i Hercegovine u Evropi i svijetu i sve se dešava oko Sarajevo Film Festivala – rekao je Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice KS.

Prema Federalnoj agenciji za statistiku najveći broj noćenja ostvaren je u hotelima i sličnim smještajnim kapacitetima sa čak preko 95 posto. Najviše posjetilaca je iz Turske, Hrvatske i Njemačke.