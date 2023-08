Vesić: Aktivno radimo na završavanju dijela puta Beograd - Sarajevo

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić izjavio je da BiH vrlo aktivno radi na tome da završi svoj dio puta Beograd - Sarajevo.

- Kada sam bio u Sarajevu, sa svojim kolegom (ministrom komunikacija i transporta BiH) Edinom Fortom sam razgovarao, i oni vrlo aktivno rade na tome završe svoj dio autoputa. Tako će Beograd i Sarajevo prvi put u historiji biti povezani autoputem - rekao je Vesić za RTS.

Dva autoputa

On je ponovio da će u budućnosti Srbija i BiH biti povezane sa dva autoputa i dvije brze saobraćajnice.

Vesić je podsjetio da na autoputu Beograd - Banja Luka, Srbija radi 18 kilometara prvog dijela autoputa Sremska Rača - Kuzmin, a RS, uz pomoć Srbije, radi dionicu od Sremske Rače do Bijeljine.

On je istakao da će Srbija do kraja godine završiti projektovanje autoputa Požega - Kotroman, što je dionica prema Višegradu.

Povezanost prugom

Vesić je istakao da će u budućnosti BiH i Srbija biti povezane i prugom Beograd - Sarajevo na kojoj će se vozovi kretati brzinom od 120 kilometara na sat.

- Zajednički smo se kandidovali mi i BiH uz podršku RS koja je stala iza toga, za rekonstrukciju pruge Beograd - Sarajevo. Naš dio pruge je Ruma - Šabac - Zvornik, dug 141 kilometar, a oni nastavljaju sa rekonstrukcijom od Zvornika prema Sarajevu - izjavio je Vesić.

Govoreći o autoputu od Rume do Šapca, Vesić je rekao da će do kraja oktobra biti završen 21 kilometar, a da će brza saobraćajnica duga 56 kilometara od Šapca do Loznice, gdje je granični prelaz Šepak, biti završena do kraja 2024. godine.

Vesić je podsjetio da će na brzoj saobraćajnici Šabac - Loznica biti izgrađen i odvojak – Slijepčević-Badovinci, tako da će i do graničnog prelaza Badovinci (Pavlovića most) doći brza saobraćajnica.