Prof. Salih Fočo o privatizaciji funkcija i javnih dobara: Ograničiti broj mandata (grado)načelnika

Inicijativa za smjenu načelnika Općine Centar, ali i nedavna hapšenja dvojice načelnika sarajevskih općina pokazuju da je mandate načelnika i gradonačelnika u BiH potrebno ograničiti na maksimalno dva izborna perioda.



Na takvu potrebu, u razgovoru za „Avaz“, ukazao je profesor Filozofskog fakulteta UNSA-e Salih Fočo, pojašnjavajući da su pojedini načelnici na tim pozicijama i po 12 ili 16 godina, a da im sadašnja zakonska rješenja omogućavaju da tu ostanu i doživotno.

- Tako dug period obnašanja funkcije dovodi do velike personalne moći nad drugim procesima i idejama, pa i političkim opcijama i programskim ciljevima. To za posljedicu ima privatizaciju funkcije i raznih izbornih manipulacija koje su do perfekcije usavršili takvi načelnici - istakao je Fočo.

Navodi da je korupcija svojstvena načelnicima s više mandata, jer ovladavaju mnogobrojnim resursima i kadrovskim rješenjima koji su njihovi dužnici pa ne rade u interesu građana, već po načelničkoj volji i zahtjevima.

- Nužno je ograničiti mandat (grado)načelnika na dva uzastopna izborna perioda. To je bit demokratije i prava na izbor i smjenjivost. Time bi se smanjila njihova personalna moć, njihov rad bi bio tansparentniji i odgovorniji, a smanjila bi se mogućnost korupcije i privatizacije općina i gradova i njihovih prirodnih i kadrovskih resursa. Također je potrebno pojednostaviti proces opoziva i odgovornosti načelnika, kao inokosnih organa - kazao je prof. dr. Salih Fočo.