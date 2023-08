Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.

Danas će u Bosni i Hercegovini, prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Očekuje se vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.

U ponedjeljak, 14. avgusta 2023., bit će sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni.

U utorak, 15. avgusta 2023., također će biti sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.