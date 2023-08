Srđan Vuletić: Da je sinoć trebalo početi sve događaje u BiH minutom šutnje - trebalo je

Srđan Vuletić, nagrađivani bh. reditelj osvrnuo se na komentare i kritike pojedinaca na društvenim mrežama koji smatraju da je otvorenje Sarajevo Film Festivala trebalo početi minutom šutnje zbog stravičnog zločina u Gradačcu.

Nema tu ni ž od žalosti

- Vidim da osobe oboljele od Moralis Vertikalis Akutis reaguju što nije bilo minute šutnje na početku SFF. Ali samo da se to primjeni na SFF, a to što je igrana utakmica, što je bilo gomila neovisnih događanja, koncerata, to nije na njihovom radaru. Tamo ne treba minuta šutnje.

Za druge gradove šta se dešava, to naravno ni u primisli da bude na njihovom radaru. Jer njihov radar je podešen na poseravanje, nema tu ni ž od žalosti za žrtvama, niti e od empatije - napisao je Vuletić na svom Facebook profilu.