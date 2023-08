Ramo Isak objavio rat kriminalcima: Ne bojim ih se

- Onaj ko kaže da ne može... Ova situacija je zatekla i one od Tužilaštva, pa i do svih nadležnosti. Vjerovatno je koordinacija bila na nivou. Federalna uprava policije (FUP) je od momenta primanja informacije odmah na raspolaganje stavila sve potrebne resurse, počevši od Odjela za cyber kriminal, forenzike koja je riješila ubistva po Srbiji, jedna od najkvalitetnijih i najboljih, Specijalne policije, ali i helikopter u slučaju ako bude neko nedostupno područje. Sve što je bilo iz naše nadležnosti mi smo uradili - rekao je Isak.

- Razlika vremenska. Mi to nismo mogli uraditi dok ne dobijemo naredbu. Mi smo dobili usmenu naredbu Tužilaštva, a to znači dok ne dobiješ naredbu istog ne možeš ništa uraditi. Moramo objektivno govoriti - Tužilaštvo vodi istragu, Tužilaštvo vodi sve. Od momenta kad smo dobili nalog mi smo poduzeli sve mjere. Snimak je uklonjen - rekao je Isak.

- Urađeno je sve kvaliteno. Da li se moglo spriječiti? To niko ne zna. To bi bila neozbiljna izjava od strane mene. Radio sam u krim policiji i sličnim odjeljenjima, ali nije bilo ovakvih slučajeva. Ovo je najgore što se moglo desiti. Za mene je kriminalac onaj koji radi krivična djela i onaj koji to podržava. To ne dozvoljavam - poručio je Isak.

Izložen prijetnjama

Naglasio je također da nedostaje 2.000 policajaca u Federaciji BiH - minimalno.

Dodao je da će u narednom periodu ispitati sve osobe koje se dovode u sumnju da su na društvenim mrežama podržavali počinioca pomenutog kaznenog djela. Ističe da će sva odjeljenja raditi na procesuiranju takvih osoba i da su za takve potrebe angažirana sva odjeljenja u njegovoj nadležnosti kao i oprema koja može identifikovati takva lica.

Isak je kazao i da je izložen prijetnjama, ali da se ne boji kriminalaca. Poručio je da je objavio rat svim kriminalcima.

- Ja neću stati i dok sam ministar radit ću da svi kriminalci završe u zatvorima. Što se tiče Rame Isaka svi kriminalci imaju rat i Ramo Isak se neće povući - poručio je Isak.