Advokatica Magode: On nije nasilnik, nego žrtva nasilja, Borić nema pojma šta piše

Elmedina Bojičić, advokatica ministra kulture i sporta KS Kenanana Magode, negirala je da je on fizički nasrnuo na bivšu suprugu.

- Zvijeri! Bagro politička, jadna li si državo! Jadna li si i čemerna kada se ovakva tragedija koristi za politička prepucavanja! Sramota me je! Sramota me je što sam tu, nijemo svjedočim ovom gnusnom činu od kojeg mi danima nije dobro! Beba je plakala! Nizama je ubijena na oči svih nas! Niko nije došao! Predsjednica suda priča gluposti! Tako je! Gluposti! Mjera zabrane se izriče zbog osnova sumnje! Nisu trebali nikakvi dokazi! Sudija se bojala da donese mjeru. Bojala se i policija da ga privede, jer on je glavni baja u selu. Ovo je jedina istina. Nizama mogu biti ja, moze biti vasa kcerka, vasa sestra – navela je.

Skupljanje poena

Ističe da je sve na jednu stranu, a da političari skupljaju poene na ovome.

- Kolega Senad Pećanin objavljuje da je Kenan Magoda prije godinu dana fizički zlostavljao tadašnju suprugu, i on je sada ministar! Kolega, Kenan Magoda je razveden od supruge već 9 godina! Da, 9 godina, i ona je baš sada, baš pred imenovanje, odlučila da progovori. Kenan je nije nikada dotakao. Kolega, budite slobodni da me kontaktirate, uputit ću vas u predmet, budući da zastupate Besimu Borić, koja je brže bolje poletila da objavi kako je Kenan Magoda tužio za klevetu, a ona se samo bori protiv nasilja. Kenan je žrtva nasilja i dosta više! Dosta je lijepljenja etikete na osnovu ničega, dosta je guranja politike i populizma u svakoj tragediji! Zašto postoji sud? Sram i stid da vas bude bagro ustoličena! Dosta je prozivanja po društvenim mrežama na koja se šuti! Budite slobodni da me potražite za više i informacija. Ja ne branim nasilnika, ja branim žrtvu nasilja!

Besplatna pravna pomoć

Svi koji me poznaju znaju kakav sam čovjek. Ne mogu više da čekam odluke u slučaju Kenana Magode i njemo gledam šta mu radite. On nije nasilnik! Majka Beka (op. a. Besima Borić) nema pojma šta piše i izjavljuje i za to i jesmo na sudu! Evo tužba, izvolite, pogledajte!

Bore se protiv nasilja na Facebook statusima, šetnjama i podrškom?! Ja sam ponudila svima besplatnu pravnu pomoć, i nazvalo me na desetine žena! Hajde majko da radimo konkretne akcije! Hajmo kolega da pišemo VSTV-u, MUP-u! Hajmo da otvaramo sigurne kuće! Kako je mjera odbačena, zna li sudija šta su osnovi sumnje, kakve dokaze traži?! Kako predsjednica suda ovako nešto smije javno izjaviti? Kakva je potraga od 2 sata u Gradačcu koji prešetaš za 15 minuta. Evo, želim promjenu! Želim da budem promjena, hajde da radimo konkretne stvari, ostavite se šetnji, Facebook objava i Magode! Kako možete ovaj zločin da koristite za politička prepucavanja?! Kako? Ko ste vi? Poražena sam i kao žena i kao ljudsko biće i kao državljanin ovog cirkusa od države, sramite se – navela je.