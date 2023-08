Delić: Moj zahtjev je da se već sutra otpusti radnica koja je udarala dječaka

Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić (NiP) na konferenciji za medije poručio je da očekuje da dobije otkaz uposlenica Zavoda „Pazarić“ koja je udarala dječaka štićenika ovog zavoda.

- Osuđujem ovaj gnusni čin. Moj zahtjev je da se već sutra ujutro otpusti radnica koja je je učestvovala u ovom činu. Tražit ćemo da Zavod „Pazarić“ podnese krivičnu prijavu i protiv radnice koja je udarala dijete, ali i protiv radnika koji su nijemo to posmatrali, pa čak i snimali to, a nisu poduzeli ništa da to spriječe – kazao je Delić.

Ističe da Ministarstvo vrši nadzor nad zakonitošću rada te da će poduzeti sve aktivnosti da svi oni koji su učestvovali u ovom činu budu adekvatno sankcionisani.

- Ministarstvo će se sutra zvaničnim dopisom obratiti Tužilaštvu, MUP-u i svim nadležnim institucijama, kako bi se rasvijetlio ovaj događaj, za koji trenutno ne znamo ni kada se dogodio, ni ko je učestvovao, ni koji su motivi. Pozivamo i tv kuću koja je objavila ovu priču i novinarku da budu na raspolaganju Tužilaštvu i da daju sve informacije – rekao je Delić.

On traži da se ispita svaki detalj ovog slučaja i ističe da je žalosno da ljudi nemaju hrabrosti pa ovo iznose u javnost, kriju se iza anonimnih prijava.

- Nikada za vrijeme mandata nisam dobio nijednu prijavu, jer ovakvih slučajeva ima ne samo u Pazariću, a to niko ne spominje – istakao je Delić.