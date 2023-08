Delić: Ne trebamo ad hoc već sistemska rješenja za cjelokupni sistem socijalne zaštite

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić smatra da sistemu socijalne zaštite, nakon nasilja u porodici koje je završilo ubistvima u Gradačcu, treba pristupiti sistemski i kroz analitičko preispitivanje najboljih dugoročno održivih rješenja.

To prije svega podrazumijeva jačanje kapaciteta centara za socijalni rad, osiguranje boljih uvjeta rada socijalnih radnika i drugih pomažućih profesija, što je prepoznato kroz sektorsku Strategiju razvoja sistema socijalne i dječije zaštite, te sistemsko rješavanje stabilnog finansiranja postojećih sigurnih kuća.

Dio rješenja

- U javnim istupima ovih dana možemo čuti zahtjeve za osnivanjem još sigurnih kuća koje bi trebalo biti rješenje. To jeste dio rješenja, ali prije toga imamo centre za socijalni rad koji moraju biti dovoljno snažni, kadrovima i drugim neophodnim resursima da odgovore potrebama na terenu i to kroz rano prepoznavanje problema. Što se tiče sigurnih kuća prioritet je osigurati sistemsko rješnje finansiranja postojećih pet sigurnih kuća i to kroz budžete, što smo mi i planirali već u prijedlozima za budžet 2024. godine - pojasnio je ministar.

Najavio je i da će Ministarstvo do kraja ove godine u proceduru uputiti zakon o socijalnim uslugama kojim će se, između ostalog, osigurati jačanje kapaciteta centara za socijalni rad, te propisati licenciranje davalaca socijalnih usluga, među kojima su sigurne kuće i servis centri u lokalnim zajednicama.

Zakon će, ističe ministar, propisati i standarde i finansiranje socijalnih usluga, pa time i sigurnih kuća, što će konačno stabilizovati njihovo finansiranje i omogućiti nesmetan rad neovisno od svakodnevnice i volje obnašatelja vlasti.

Ojačati postojeće kapacitete

- Cilj je ojačati postojeće kapacitete, a onda raditi na novim i to zasnovano na propisanim standardima - stava je ministar Delić.

Osim navedenog, zakonom o socijalnim uslugama omogućit će se i standardizacija i finansiranje preventivnih programa u lokalnim zajednicama s ciljem prevencije i ranog prepoznavanja problema u porodicama i lokalnim zajednicama.

- Ovo što se sada dešava je reakcija i mi želimo promjenu te paradigme gdje je prevencija prije reakcije. Ne želimo se baviti liječenjem posljedica nego detektovanjem uzroka i u tom segmentu kroz zakon o socijalnim uslugama, sektorsku strategiju, zakon o djelatnosti psihologa koji je u proceduri i zakon o djelatnosti socijalnih radnika, koji planiramo u sljedećoj godini, želimo ojačati sistem socijalne zaštite u svim njegovim segmentima – zaključio je ministar Delić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.