Dodik odgovorio Šmitu: On se lažno predstavlja kao visoki predstavnik

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) u intervjuu za "Glas Amerike" kazao je da je nečuveno negiranje nezavisnosti ili napad na nezavisnost Ustavnog suda od Milorada Dodika.

- To je udar na entitet. Dodik na taj način ne prihvata, odnosno krši moju i poziciju moje službe. To je u suprotnosti s međunarodnim pravom. Iako je generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš (Guterres) jasno odgovorio na pismo članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o mom izboru, Dodik to ne priznaje - rekao je Šmit.

Danas mu je na svom Twitteru odgovorio predsjednik RS Milorad Dodik.

- Ja ne tumačim Dejtonski sporazum, već ga čitam, a tamo u Aneksu 10 piše da visokog predstavnika potvrđuje Vijeće sigurnosti UN-a. Šmit neka javno pokaže rezoluciju kojom je potvrđen i tako dokaže da je visoki predstavnik. Ali, to ne postoji i on zna da se lažno predstavlja. To pokazuje i odgovor Antonija Gutereša, jer ni on nije potvrdio da postoji takva rezolucija Vijeća sigurnosti. Šmit opet lažima pokušava da stvari okrene naopačke - napisao je Dodik.