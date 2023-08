Predsjednik SDA Centar kontra svoje stranke: Stid me je, prestanite napadati SFF

Vijest da je na SFF-u prikazana najava filma „Operacija Halijard“ koja govori o spašavanju američkih pilota od četnika Draže Mihailovića izazvala je velike kontroverze i osude u Sarajevu, a među onima koji su osudili upravu SFF-a bila je i Stranka demokratske akcije koja se oglasila saopćenjem u kojem je za sve optužila Vladu Kantona Sarajevo.

- Vlada Kantona Sarajevo pokrovitelj je SFF-a i prije svih bi se morala utvrditi odgovornost organizatora, poduzeti odgovarajuća reakcija i umiriti javnost. Međutim, vlast koja organizuje odvratne performanse u kojima goli muškarac uznemirava građanke, koja u Historijskom muzeju promovira srbijansku šund muziku, ignoriše obilježavanje 2. maja, a branioce Sarajeva naziva seljacima, nema kredibilitet da bilo kome drži lekcije - saopćeno je iz SDA.

Obustavite napade na SFF

Međutim, mimo zvaničnog stava svoje stranke odlučio je istupiti Ahmed Čorbo, predsjednik OO SDA Centar Sarajevo, koji je na društvenim mrežama pružio punu podršku SFF-u i njegovom direktoru.

- Potpuno podržavam Sarajevo Film Festival i direktora Festivala Jovana Marjanovića, kao i Mirsada Purivatru i ostatak ekipe SFF-a. Očigledno se zbog nečijeg nemara i neurađenog posla desio propust, a time i promocija filma u Sarajevu koji četničke snage Draže Mihajlovića prikazuju kao pozitivne aktere Drugog svjetskog rata. Zbog toga je potrebno da odgovorni snose sankcije. Jednako je važno i da se hitno obustave napadi na SFF koji prijete da oštete njegovu reputaciju i značaj. O sumnji koja se kod jednog broja pojedinaca javlja zbog imena i prezimena Jovana Marjanovića, i još gore govora mržnje koji iz toga proizlazi, mogu osjećati, kao čovjek i Sarajlija, samo najdublji stid. Svako argumentovanje na tu temu, u njegovu korist, smatrao bih poniženjem. I za njega i za sebe – napisao je Čorbo na početku svog statusa.

Nekoliko zaključaka

Predsjednik SDA Centar ukazuje na nekoliko činjenica koje su u svemu zanimljive.

- Sljedbenik četničke ideologije koji javno brani Ratka Mladića, gradonačelnik Beograda Šapić, izjavljuje da ne može dozvoliti da SFF bude jači od festivala filma u Beogradu (Btw nisam znao da taj i postoji).

- Nakon toga Telekom Srbije odlučuje da uzme učešće i sponzoriše SFF? U zemlji u kojoj potpunu kontrolu svih pozicija u društvu, od Vučića do portira kao i svih resursa i kompanija, drže sljedbenici te ideologije, Telekom Srbije se odluči da sponzoriše festival za koji to društvo smatra da ga treba uništiti?

- 90 sekundi segmenata tog filma se prikazuje, ne u programu Festivala već na sponzorskom autonomnom panelu, a prema medijima neobičnom brzinom dolazi informacija da je emitovan pročetnički film na SFF-u.

- Počinje brutalna kampanja protiv SFF-a, njegovog direktora i prvih ljudi Festivala.

- Dolazi do nezadovoljstva građana Sarajeva SFF-om.

- Dolazi do sumnji u namjere prvih ljudi Festivala zbog njihovih imena i prezimena.

- Dolazi do podjela u društvu zbog SFF-a.

- Dolazi do urušavanja imidža SFF-a.

- Dolazi do prijetnji prekidom saradnje nivoa vlasti koji daju podršku SFF-u.

Šta se da zaključiti iz navedenog? – upitao je Čorbo.

Rad obavještajnih službi

Čorbo poručuje kako se ne smije potcijeniti rad obavještajnih službi zemalja iz okruženja koje neprestano rade na rušenju svega što predstavlja snagu naše države.

- SFF bi zbog zloupotrebljenog povjerenja trebao na određeni rok odbiti sve buduće sponzore iz zemlje koja nam ne želi dobro i koja se uporno trudi da nam to i pokaže. Istovremeno, nepošteno bi bilo to tražiti od festivala filma dok svaki drugi vid saradnje između naše dvije zemlje postoji. Mnogo važnije bi bilo da Bosna i Hercegovina prekine sve veze, i one diplomatske, sa zemljom koja nam pokazuje otvoreno neprijateljstvo. Posebna je tema zabrinjavajući trend izjednačavanja odgovornosti svih uključenih strana u događajima iz naše bliske prošlosti tj. agresije, pojavljivanja u javnosti sve više sadržaja i narativa koji agresiju svode na “Tri zaraćene strane”, smanjene kontrole sadržaja i programa u javnom prostoru koji su štetni po ostavštinu antifašističke borbe u periodu 1992 - 1995 i primjetnom općem urušavanju važnih vrijednosti u društvu.