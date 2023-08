Jedno od rješenja za klimatske promjene: Agrosunčane elektrane mogu pomoći poljoprivredi

Toplinski stres jedan je od najvećih problema u poljoprivredi, posebno u submediteranskom dijelu Bosne i Hercegovine. Taj problem je naročito prisutan u posljednja dva desetljeća, pri čemu se to najbolje primjećuje u voćarskoj, vinogradarskoj, a u posljednje vrijeme i maslinarskoj proizvodnji. Na sjeveru Bosne i Hercegovine prema nekim projekcijama doći će do smanjenja prinosa kukuruza od 10 do 25 posto, dok će centralni dio zemlje imati potencijal za povećanje prinosa.

Prema istraživanjima, u Republici Hrvatskoj do 2050. godine prinos najvažnijih poljoprivrednih kultura mogao bi se smanjiti od 3 do 8 posto, a slična situacija može se očekivati i u Bosni i Hercegovini.

- Normalno, u eri klimatskih promjena i velikih ekstrema zahtjeva se korištenje zelene obnovljive energije. U ovom slučaju, kod nas se otvara pitanje legislative, a s druge strane, država bi morala, a vjerujem da će se to vremenom uraditi, napraviti posebne aranžmane za one koji imaju velike zemljišne komplekse i površine pod staklenicima. Jer, danas u modernoj poljoprivredi je sve svedeno na korištenje električne energije koja je sve skuplja i gdje jednostavno bez pomoći države, a koje trenutno nema u ozbiljnom obimu, poljopivreda ne može opstati - kaže nam prof. Džubur.

Navodi da je, stoga, jedna od prednosti agrosolara, ušteda, odnosno, istovremena proizvodnja električne energije.

- Ugradnja agrosolara se se nameće kao vrlo perspektivan agrotehnički zahvat. S obzirom na to da imamo mogućnost korištenja energije sunca u ove svrhe, može se jako poboljšati položaj poljoprivrednika uz subvencioniranje nabavke solarnih panela posebnog statusa i slično. Istraživanja su, dakle, pokazala da je značaj agrosolara višestruk, ali država mora prepoznati taj proces. To nije nešto što je budućnost u normalnim državama, već sadašnjost, s obzirom na to da se obnovljivi izvori energije jako puno koriste u poljopivredne svrhe - zaključuje prof. Džubur.

Upućenost građana

Mi smo pitali nekoliko Sarajlija da li znaju šta su to agrosunčane elektrane.

- Ne znam šta su agrosolarne elektrane i nisam prije čuo za to, ali sve što može pomoći meni ili bilo kome drugom, svakako da bih koristio. Mislim da to može biti veoma korisna stvar - rekao nam je Namik Divjan.

S njim se slaže i Mirza Feriz.

- Do sada nikada nisam čuo za to. To može biti korisno ljudima koji se bave poljoprivredom, ali ja se ne bavim tim, pa to nemam gdje iskoristiti.

Rasim Ramić ističe da je po samom nazivu mogao otprilike povezati šta znači agrosolarna elektrana.

- Ne bavim se poljoprivredom i meni to ne treba, ali kada bih imao priliku da koristim to i da mi može pomoći, koristio bih - zaključio je Ramić.

Prva agrosunčana elektrana u Hrvatskoj

Ivanečka kompanija Solida grupa gradi prvu agrosunčanu elektranu u Hrvatskoj. Ova revolucionarna elektrana spaja proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sa stočarstvom.

Smještena na površini od 20 hektara između Ivanca i rijeke Bednje, ova agrosolarna elektrana predstavlja inovativno rješenje koje će koristiti velike površine za proizvodnju energije i istovremeno omogućiti držanje stoke.

Vlasnik Solida grupe, poduzetnik Dubravko Posavec, rekao je kako na prostoru elektrane planiraju držati 200 ovaca. Moduli solarnih panela bit će podignuti metar iznad tla, kako bi ovčice mogle mirno pasti ispod i između panela.