Održan protest u Bijeljini: "Lopove na smeće", "i na smeću kradete"

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, bio je jučer na čelu protesta za koji kaže da je protiv namjere preduzeća „Eko-dep“ da na bijeljinsku deponiju dovozi otpad iz Brčko Distrikta.

- Mi smo ovaj narodni skup sazvali iz dva razloga. Prvi cilj je da natjeramo direktorijum “Eko depa” da odustane od potpisivanja sramnog ugovora koji ima za cilj da se smeće, otpad iz Brčkog dovozi u Bijeljinu. Drugi cilj narodnog skupa je da se izmjesti deponija sa postojeće lokacije – van urbanog dijela naselja Bijeljine. Želimo istaći da ovo nije nikakva politička borba. Ovo je borba za sve nas i budućnost naše djece. Ovdje je ključno prenijeti poruke da ćemo svojim tijelima braniti i spriječiti dovoz otpada iz Brčko distrikta. Nek to znaju i ovi ako bi se drznuli da potpišu ugovor, a s druge strane i oni koji su raspisivali taj poziv - rekao je Petrović novinarima.

Ekološka borba

Kako kaže, dužnost naroda je da putem ekološke borbe, ekološkog ustanka kaže “stop” i da se zabrani dovoz otpada iz Brčkog.

- Kada se osnivao “Eko dep”, tadašnji osnivači opština Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Teočak i Čelić su 2006. I 2012. Godine podigli šest miliona KM narodnog novca. Nije to ni Gradonačelnik, a ni bilo koji direktor, pa ni direktorijum “Eko depa” korumpiran i bahat koji vraćaju novac iz svojih džepova – vraća ga narod. To je važno da se zna, a ne da se daju izjave da direktorijum “Eko depa” vraća. Grad je žirant tih kredita i do sada smo vratili preko tri miliona duga - istakao je Petrović.



Neprijatan miris

Rekao je da neprijatan miris sa deponije sa sobom nosi dalekosežne posljedice po zdravlje ljudi.

- Možemo zatvoriti prozore i boraviti u što više hermetički zatvorenom stanu ili kući, ali ti neprijatni mirisi imaju prodornost da će proći i osjećati se i u centru grada, bez obzira što je deponija ta koja je na samom obodu grada. Istovremeno, ružom vjetrova koji duvaju sa zapada, ti neprijatni mirisi jako brzo se raznose i donose do samog centra. Zato moramo dati i posljednji atom snage da putem riječi struke, ekologa, inženjera građevinske struke, inženjera tehnologije, geologije, geodezije… da to budu ljudi koji će nama reći gdje treba da bude deponija, a ne da to određuje politika kao što je bio slučaj - zaključio je Petrović ispred prostorija “Eko depa”.