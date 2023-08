Do glavnog grada ratom pogođene Ukrajine vozom bez problema, ali od Sarajeva do Zenice...

Članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović su u noći s utorka na srijedu vozom stigli do glavnog grada ratom pogođene Ukrajine.

Ovo je bio jedini način da članovi Predsjedništva BiH stignu sigurno do ovog grada.

To je bila jedinstvena prilika za članove Predsjedništva BiH da se provozaju ovim prevoznim sredstvom, s obzirom na to da je u BiH situacija s ovim prevoznim sredstvom, najblaže rečeno, katastrofalna.

Nikad manje linija

I dok su Željeznice Federacije BiH godinama rekorderi po poreskom dugu, njihov direktor govori o uspješnim rezultatima i to „najuspješnijoj godini u zadnjih 30“.

No, situacija s putničkim prijevozom je takva da linija nikad manje nije bilo, osim kada je riječ bila o renoviranju pruge.

Iako je prije nekoliko godina osposobljena pruga prema Bihaću i svakodnevno su bile dvije linije na ovoj dionici, one su u potpunosti ukinute. Istina, ova ruta je s vremenom pretvorena u migrantsku rutu, a o odnosu prema migrantima najbolje govori da su odvajani u posebne vagone.

Od Sarajeva prema sjeveru države možete putovati jednom dnevno. I to samo do Maglaja... Do Zenice se ranije moglo s dva spomenuta brza voza koja su išla prema Bihaću, ali i sa mnoštvom tzv. „lokala“.

Od talga do starih vozova

Iako su ranije vozili talgo klimatizirani vozovi na ovoj ruti, sada sve češće iz nepoznatih razloga ponovo saobraćaju stari vozovi, gdje uz teško penjanje do uskog prolaza za ulazak, problem predstavlja i to što nisu klimatizirani. Kolica za bebu također teško da mogu prođu kroz ta vrata.

Trenutno dva lokalna voza idu od Sarajeva do Zenice, od čega jedan u totalno besmislenom terminu u 4:44, kao i iz Zenice u 4:54. Putovanje lokalnim vozom podrazumijeva zaustavljanje u većem broju sela i iako, prema planu vožnje, to traje manje od dva sata, u praksi to često traje dosta duže.

Nekada su vozovi od Tuzle do Doboja bili uvezani s linijom prema Sarajevu, ni ova dva grada više nisu povezana. Linija od Tuzle do Doboja više nema, a ni Doboj više svakako nije povezan sa Sarajevom.