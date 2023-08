Bećirović premijeru Ukrajine: Više od 70 posto slobodnih građana BiH vas podržava, Dodik je specifičan problem

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u Kijevu su danas posjetili premijera Ukrajine Denisa Šmigalja u zgradi Vlade Ukrajine.

Uputili su riječi podrške ovoj evropskoj državi koja se već godinu i po bori s invazijom koju je Rusija pokrenula.

Predsjedavajući Komšić istakao je da je podrška Ukrajini neupitna, iako dio države nije za to. Spomenuo je i članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović koja je protiv toga.

Podrška u najtežim vremenima

Bećirović se također zahvalio premijeru Ukrajine što ih je ugostio te je napomenuo da se u BiH kaže da se prijatelji poznaju u najtežim vremenima.

- Upravo u ovim najtežim vremenima za ukrajinski narod, ukrajinsku državu, mi smo kao najviši predstavnici države BiH odlučili da dođemo ovdje i da javno i bez ikakve dileme iskažemo našu punu podršku.

Biti danas na strani Ukrajine znači biti i historijski, i moralno, i pravno i politički na strani pravedne borbe koju vodi Ukrajina.

Moram reći da od početka ruske agresije, 22. februara 2022. godine, gotovo da nije bio nijedan moj susret širom svijeta a da nisam govorio da borba Ukrajine za slobodu i teritorijalnu cjelovitost, nije samo borba ukrajinskog naroda koji bez dileme podnosi najveći teret te borbe, već borba i za demokratsku i slobodnu budućnost cijelog evropskog kontinenta i cijelog svijeta. Zato je jako važno da se čuje i naš glas iz BiH - rekao je Bećirović na sastanku s ukrajinskim premijerom.

Mi najbolje razumijemo patnju

Podsjetio je da je BiH država koja je krajem 20. stoljeća, od 1992. do 1995. godine, bila izložena brutalnoj agresiji te da je to jedina država nakon Drugog Svjetskog rata gdje je počinjen genocid nad Bošnjacima.

- Mi možda najbolje razumijemo patnju ukrajinskog naroda. I zato želimo iskazati punu solidarnost. Naravno, nije jednostavno pružati podršku nigdje, pogotovo u jugoistočnoj Evropi.

Danas smo bili svjedoci brutalnog napada na predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i mene kao člana Predsjedništva od ruskog ambasadora u BiH. Rekao je da je naš dolazak u Kijev za njega, citiram, "neprijateljski čin".

Ovo nije nikakav neprijateljski čin, ovo je izražavanje stava jedne suverene, nezavisne države prema drugoj suverenoj i nezavisnoj državi u skladu s temeljnim principima međunarodnog prava i Poveljom Ujedinjenih nacija. Dobro bi bilo da se i Rusija drži tih principa - istakao je Bećirović.

Odlikovanje Putina

Dodao je da u BiH postoji specifičan problem, da djeluje jedan političar u entitetu unutar BiH, koji se zove Republika Srpska.

- To je Milorad Dodik. On je, nažalost, jedini političar na evropskom tlu koji je odlikovao Vladimira Putina u vrijeme brutalne agresije na Ukrajinu. Ali on, i to Vam želim jasno reći, predstavlja manje od 30 posto stanovništva BiH. Više od 70 posto ponosnih i slobodnih građana BiH apsolutno su uz narod i rukovodstvo Ukrajine.

Širom BiH smo organizirali skupove podrške Ukrajini i ukrajinskom narodu. Ljudi su se odazvali da iskažu solidarnost. Moram reći da smo u ova dva dana zaista ohrabreni, kada vidimo koliko ste i vi kao rukovodstvo ujedinjeni s narodom, koliko ima odlučnosti u vašoj borbi za vašu državu, ali i za odbranu, rekao bih, međunarodnog prava u ovom dijelu Evrope.

Prenosimo vam, još jednom, iskaze naše solidarnosti i drago mi je da smo upravo u ovim vremenima došli ovdje u Kijev. Hvala Vam još jednom i na veoma srdačnom dočeku uprkos najtežim mogućim okolnostima s kojima se suočavate već drugu godinu - zaključio je Bećirović tokom obraćanja premijeru Šmigalju.

Ostatak sastanka održan je iza zatvorenih vrata.