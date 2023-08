Nakon što su dva puta probijeni rokovi za izgradnju: Stolačka obilaznica do bh. mora bit će završena do 1. septembra

Od 1. septembra stolačka gradska jezgra bi prometno trebala biti rasterećena, jer će do tada, kako se to najavljuje, napokon biti završena obilaznica prema Neumu.



Iako su do sada u dva navrata, ponajviše usljed velikih kišnih padavina tokom proljeća, kako se to iznosilo, probijeni rokovi za izgradnju stolačke obilaznice, ipak, iz JP „Ceste Federacije BiH“ uvjeravaju da će taj projekt biti okončan do 31. avgusta. Naveli su i da se ne očekuje nikakvo novo prolongiranje rokova.

Novi most

Obilaznica se, kako smo i ranije pisali, gradi na području stolačke industrijske zone, a proteže se od ulaska u urbano područje grada, kroz obližnje Vidovo Polje, a novim mostom prelazi preko rijeke Bregave i spaja se na cestu M-6, na mjestu gdje je već izgrađena trokraka raskrsnica. Zapravo, obilaznica će spojiti dvije magistralne ceste M-6 i M-17.3 Stolac – Neum.

Izgradnjom obilaznice Stoca bit će omogućeno neometano odvijanje prometa za sve kategorije vozila. Projekt obuhvata izgradnju tri kružna rotora, izgradnju mosta preko Bregave i 1,7 kilometara ceste.

Tako vozači više neće morati prolaziti kroz centar Stoca i usku gradsku zonu koja nije zadovoljavala ni osnovne uvjete za sigurno odvijanje saobraćaja, pogotovo za autobuse i teretna vozila. Zapravo, promet tim dijelom nije dozvoljen za vozila iznad 3,5 tona, a inače se odvija preko Podgradske ćuprije.

Najbolje rješenje

Podsjetimo, obilaznica nije bila planirana u okviru projekta izgradnje ceste Stolac – Neum. Tek izgradnjom posljednjih dionica otpočele su aktivnosti na iznalaženju najboljeg rješenja za lakši pristup toj cesti, a nakon što su Svjetska banka i Evropska investicijska banka dale zeleno svjetlo krenulo se u realizaciju tog projekta u ukupnoj vrijednosti od 4,7 miliona KM.

Inače, cesta Stolac – Neum je svečano otvorena i zvanično puštena u promet 30. juna prošle godine. Na izgradnju ove ceste, koja se proteže u dužini od 36,5 kilometara, Neumljani i Stočani su čekali više od tri decenije.

Ukupna vrijednost ovog projekta, uključujući sredstva iz federalnog budžeta, vlastita sredstva JP “Ceste FBiH” te kreditna sredstva i troškove eksproprijacije, iznosi 96,5 miliona KM.