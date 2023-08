Stanje javnog prijevoza u glavnom gradu: Više cijene karata za smrad u neklimatiziranim tramvajima i autobusima

Red vožnje

Velike probleme predstavljaju i autobuske linije, naročito za stanovnike prigradskih naselja.

Na terminalima na Stupu i Ilidži građani se svakodnevno žale na kašnjenja autobusa.

Najteža situacija je za one koji putuju od Stupa do Dobroševića, gdje građani znaju čekati dva sata kako bi došli do kuće, a to je prilično izazovno u periodu najvećih vrućina i hladnih zima.

Građani su, očigledno, osuđeni na loš gradski prijevoz i čekanja duža nego što je sama vožnja, a nadležni šute i prave se da ne vide s čime se građani svakodnevno suočavaju.

Vozači često izloženi kritikama

Građani se žale kako plaćaju skuplje karte, a u autobusima nema ni klima-uređaja. Vozači su često izloženi kritikama zbog nedisciplinirane vožnje. Pojedini tasteri za otvaranje vrata uopće i ne rade pa putnici uzalud stišću kada žele izaći na određenom stajalištu.