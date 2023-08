Špirić: Unutrašnji dogovor je ključ za napredak BiH na evropskom putu

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić ocijenio je da rukovodstvo RS i odluke njenih institucija pokazuju da je moguće štiti i sprovoditi odgovornu politiku u organima na nivou BiH te, kako je kazao, nikakve spekulacije opozicije i međunarodnih mešetara ne mogu ugroziti njenu opstojnost i integritet.

- Sasvim je jasno da organi RS rade institucionalno i na osnovu odluka Narodne skupštine RS i stranaka, koje okupljene oko SNSD-a, učestvuju u vlasti. Političko Sarajevo očigledno ima i svoje unutrašnje borbe i moraju ostati svjesni da je unutrašnji dogovor ključ i za njihov politički uspjeh i napredak BiH na evropskom putu - rekao je Špirić u izjavi za Srnu.

On smatra da dogovor, koji su politički lideri partnera u vlasti ranije uspostavili i nedavno potvrdili u Istočnom Sarajevu, može dovesti do boljitka za BiH, bez zadiranja u ustavne nadležnosti bilo kog entiteta.

- Teže je unutrašnjim političkim dogovorom, korak po korak, dolaziti do zajedničkih rješenja. Galama i optužbe bez argumentacije kratkog su daha i to je ono što ostaci opozicije u RS treba tek da shvate. Sasvim je sigurno da mi, koji smo predstavnici RS u Sarajevu, nećemo odstupiti od stavova naših institucija i to smo pokazali svih ovih godina - naglasio je Špirić.